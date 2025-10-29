Головна Світ Політика
Польські МіГ-29 перехопили російський літак над Балтійським морем

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Польські МіГ-29 перехопили російський літак над Балтійським морем
Польські винищувачі зреагували на російський розвідувальний літак
фото: Dowództwo Operacyjne RSZ

Російський літак виконував розвідувальну місію з вимкненим транспондером, але не порушив польський кордон

Пара польських МіГ-29 у вівторок, 28 жовтня, перехопила російський Іл-20 над Балтійським морем, забезпечивши безпечний контроль за діями літака, який виконував розвідувальну місію без плану польоту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі в Х.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що російський Іл-20 перебував у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем, здійснюючи розвідувальну місію з вимкненим транспондером і без поданого плану польоту. Літак не порушував польський повітряний простір.

Польські пілоти діяли швидко та професійно. «Завдяки високій бойовій готовності, професіоналізму пілотів та ефективному функціонуванню системи протиповітряної оборони, дії були проведені швидко, ефективно та безпечно», – додали в польському командуванні.

Нагадаємо, що у четвер, 23 жовтня, два російські військові літаки на 18 секунд увійшли в повітряний простір Литви, яка є членом НАТО. Винищувач Су-30 і літак-заправник Іл-78, ймовірно, виконували навчальну місію з дозаправки, і влетіли на 700 м у повітряний простір Литви з Калінінградської області.

Пізно ввечері 4 жовтня повітряний простір над міжнародним аеропортом Вільнюса було тимчасово обмежено, ймовірно, через повітряну кулю, що пролітала поблизу. За даними Flightradar24.com, один із літаків, що прямував із Туреччини, змінив курс та приземлився у польському Гданську.

У південній частині Естонії військові помітили кілька дронів біля військової бази Реедо. Один із них було збито. За словами речниці, естонські військові разом із Департаментом поліції та прикордонної охорони намагалися знайти безпілотник, але цього їм не вдалося. «Сили оборони не коментують інциденти, пов'язані з безпекою, більш детально», – додала речниця Генштабу.

літак військові безпілотник винищувач Польща росія

