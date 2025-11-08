Пункти пропуску на кордоні України відновили роботу

Співробітники митниці здійснюють оформлення транспортних засобів у штатному режимі

Пункти пропуску на кордоні України відновили свою роботу після збою в базі даних митниці. Як інформує «Главком», про це повідомили у Держприкордонслужбі.

За інформацією Державної митної служби України, станом на 16:20 суботи, 8 листопада, база даних ДМСУ відновила функціонування.

Про причини збою в роботі бази даних не повідомляється.

«Співробітники митниці здійснюють оформлення транспортних засобів у штатному режимі», – ідеться у повідомленні.

Раніше цього дня оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд до України та на виїзд з України тимчасово не здійснювалося.

Нагадаємо, інформація The Telegraph про виїзд з України 100 тис. чоловіків віком 18-22 років за останні два місяці не відповідає дійсності. У польській прикордонній службі зазначили, що ці дані не враховують повернення осіб в Україну, а також те, що одна людина могла перетинати кордон кілька разів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Речник польської прикордонної служби Анжей Южвяк повідомив, що «з 26 серпня по 26 жовтня 2025 року на всіх зовнішніх ділянках державного кордону (з Україною, Республікою Білорусь, Російською Федерацією, а також на повітряних та морських пунктах пропуску) прикордонна служба провела понад 98 500 перевірок громадян України чоловічої статі віком 18-22 років, які в'їжджали до Польщі». Він наголосив, що при цьому одна особа могла перетинати кордон декілька разів.