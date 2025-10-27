У Польщі арештовано двох українців за підозрою у шпигунстві

Українцям висунуто обвинувачення у шпигунстві, за яке передбачене покарання до восьми років ув’язнення

За даними слідства, шпигуни займалися збором інформації про військовий потенціал Польщі

У польському місті Катовіце затримали двох громадян України, яких підозрюють у роботі на користь іноземної розвідки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Йдеться про 34-річну жінку та 32-річного чоловіка.

За даними слідства, вони займалися збором інформації про військовий потенціал Польщі, а також встановлювали технічні засоби спостереження – зокрема приховані камери – на маршрутах перевезення озброєння та техніки, що прямує в Україну. Окрім цього, підозрювані збирали дані про польських військовослужбовців.

Під час затримання у них виявили значну кількість обладнання для зв’язку. Обом висунуто обвинувачення у шпигунстві, за яке передбачене покарання до восьми років ув’язнення. Найближчі три місяці вони перебуватимуть під вартою.

Раніше у Польщі затримали 17-річного громадянина України, який, імовірно, на замовлення російських спецслужб скоював диверсії. Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк. За його словами, затримання провели Агентство внутрішньої безпеки (ABW) та поліція. Затриманий пошкоджував пам’ятники жертвам УПА, зокрема пам’ятник у Домоставі, та наносив антипольські графіті на громадські будівлі. Ці дії були спрямовані на «розпалювання напруженості між поляками та українцями».