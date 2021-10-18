Шлях до $700 млн кредиту відкрито. МВФ завершив місію в Україні

Місія МВФ працювала в Україні з 21 вересня по 18 жовтня

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли згоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми Stand-By

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) успішно завершила роботу в Україні. Завершення місії з першого перегляду програми дозволить МВФ виділити Україні $700 млн. Про це повідомляє пресслужба МВФ.

«Група місії МВФ і влада України досягли угоди на рівні персоналу про оновлений набір економічних, фінансових і структурних заходів політики, які допоможуть подолати кризу в економіці та охороні здоров'я, викликану Covid-19, при збереженні макроекономічної та фінансової стабільності, зниженні уразливості та усунення основних перешкод для приватних інвестицій», – заявила глава місії Іванна Владкова-Голлар.

За її словами, завершення місії МВФ в Україні відкриває шлях для розгляду Виконавчою радою МВФ першого огляду угоди Stand-By і запиту на продовження програми.

«Завершення першого огляду дозволить виділити 500 мільйонів спеціальних прав запозичень (близько $700 млн )», – додала Владкова-Голлар.

Раніше повідомлялося, що Україна може отримати наступний транш МВФ до кінця року.

Варто зазначити, що МВФ погіршив прогноз відновлення економіки України.

Прем'єр Шмигаль казав у жовтні, що Україна отримає транш МВФ до кінця року. Очільник уряду запевнив, що Україна «виконала всі макропоказники», необхідні для подальшої співпраці з МВФ.

Місія МВФ розпочала роботу в Україні 21 вересня. 22 вересня глава місії МВФ провела перші перемовини з українською владою.

9 червня 2020 року МВФ затвердив 18-місячну програму stand-by для України на суму близько $5 мільярдів із негайним наданням $2,1 мільярда першого траншу. Віртуальна місія щодо першого перегляду програми stand-by закінчилася у середині лютого 2021 року без рекомендації про виділення другого траншу.

Як заявив 14 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україна очікує, що черговий транш за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом на суму $750 мільйонів може надійти наприкінці листопада або на початку грудня.

Крім того, глава Нацбанку хоче продовжити терміни чинної програми з МВФ. А чинна програма з МВФ закінчується 8 грудня.

Також аналітик спрогнозував курс долара і євро у жовтні. Експерт пов'язав зміцнення національної валюти зі сприятливою кон'юнктурою у зовнішній торгівлі.

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