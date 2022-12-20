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Україна отримала грант у $2 млрд: на що підуть кошти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна отримала грант у $2 млрд: на що підуть кошти
Україна отримала від Сполучених Штатів Америки вже $12 млрд у формі грантів
фото ілюстративне

Грантове фінансування буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та заробітних плат працівникам цивільного захисту

До Державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі $2 млрд з Цільового фонду Світового банку. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

«Це вже другий транш з гранту загальним розміром $4,5 млрд. Кошти надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку, у рамках проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні», – йдеться в повідомленні.

Залучене грантове фінансування буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та заробітних плат працівникам цивільного захисту, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

«З перших днів злочинного вторгнення РФ в Україну, Сполучені Штати підтримують нас на всіх можливих напрямах, в тому числі надаючи фінансову допомогу для держбюджету у формі грантів. Така допомога є надзвичайно важливою, адже не тільки дозволяє зберегти можливість вчасно і в повному обсязі здійснювати пріоритетні соціальні платежі, а ще й не збільшує подальше боргове навантаження на держбюджет», – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Загалом після початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від Сполучених Штатів Америки вже $12 млрд у формі грантів. Таким чином, Сполучені Штати Америки є найбільшим донором прямої бюджетної допомоги серед усіх країн-партнерів у 2022 році.

Раніше Світовий банк підрахував, скільки коштуватиме повоєнна відбудова України.

Теги: гроші війна США Світовий банк росія окупанти Україна

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