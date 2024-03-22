МВФ ухвалив наступний транш для України в розмірі $880 мільйонів

Виконавча рада МВФ завершила сьогодні третій перегляд програми EFF для України

Новий пакет фінансування може надійти на рахунки в Україні вже впродовж наступних двох-трьох днів

Виконавча рада МВФ провела засідання щодо третього перегляду Програми розширеного фінансування (EFF) для України та схвалила виділення наступного траншу за програмою у розмірі $880 мільйонів.

Про це йдеться на сайті МВФ.

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«Виконавча рада МВФ завершила сьогодні третій перегляд програми EFF для України. Це дозволить виділити транш у сумі близько $880 млн», – зазначив Грей.

Він зауважив, що, таким чином, з урахуванням нового пакету та попередніх траншів, Україна отримає $5,4 млрд в межах програми, – зауважив представник Фонду.

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За його словами, новий пакет фінансування може надійти на рахунки в Україні вже впродовж наступних двох-трьох днів.

Представник МВФ підкреслив, що українська сторона виконала всі кількісні критерії ефективності та контрольні показники, визначені в межах перегляду, крім одного.

Він також зауважив, що українська економіка продемонструвала надзвичайну стійкість у 2023 році попри воєнний стан, хоча певні виклики, повʼязані з війною залишаються.

Як повідомлялося раніше, Міжнародний валютний фонд (МВФ) на робочому рівні досяг угоди про новий транш допомоги Україні у розмірі 880 млн доларів, йдеться у заяві фінансової структури. Міжнародний валютний фонд і влада України досягла угоди про виділення Києву траншу $880 млн, повідомила пресслужба МВФ. Домовленості було досягнуто на зустрічі співробітників фонду з українськими офіційними особами 17-22 лютого у Варшаві.

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Нагадаємо, Глава МВФ закликала союзників України швидко розблокувати десятки мільярдів доларів для країни, оскільки вона попередила, що затримки з наданням додаткового фінансування поставлять під загрозу попереднє економічне відновлення Києва.

Раніше повідомляли, що Україна та Міжнародний валютний фонд наблизилися до погодження виплати $900 млн на тлі зупинки допомоги від США. Це буде перший випадок, коли Міжнародний валютний фонд надасть кредит країні, яка перебуває у стані війни