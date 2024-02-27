Бронювання від мобілізації за гроші? Експерт оцінив наслідки

Ініціатива щодо економічного бронювання може призвести до росту революційних настроїв – експерт

Ініціатива щодо економічного бронювання є фактично узаконенням ідеї «відкупу» від мобілізації, і може призвести до зростання соціальної напруги. Про це заявив головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту економічних досліджень Іван Ус, коментуючи ідею щодо бронювання від мобілізації українців з зарплатнею понад 35 тис. грн.

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«Ті ідеї, які зараз обговорюються, щодо економічного бронювання, містять в собі так звану корупційну складову. А у населення є побоювання, що це легалізація цієї корупції. Зараз кажуть: знаєте, якщо ви заплатите енну суму грошей, то вас не будуть чіпати. Але ж виходить, що ті, у кого є можливість заплатити – заплатять. А ті, у кого немає – не заплатять. Тобто, це можливість відкупитися. І в населення буде негативне сприйняття цього. І ось це негативне сприйняття може створити такі негативні тенденції в самому суспільстві, які гіпотетично можуть вилитися в певні, навіть скажу так, революційні настрої. Цього, безумовно, слід уникати під час ведення війни», – підкреслив Ус.

Водночас, він зауважив: якщо ми повністю сконцентруємося на війні і переведемо економіку цілковито на військові рейки, то значною мірою через відсутність розуміння того, як саме це зробити, ми можемо втратити нашу економіку.

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«Україні треба шукати баланс. Треба, з однієї сторони, щоб економіка працювала, і були люди, які працюють у цій економіці. З іншої сторони – щоб і на фронті все-таки були успіхи. Тому, як на мене, все-таки слід дослухатися до думки аналітиків – з приводу того, що все-таки технології повинні відігравати провідну роль, і мінімізувати участь живих людей», – резюмував Ус.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що у Кабміні розглядають схему бронювання тільки для працівників з зарплатнею від 35 тис грн. Ця схема викликала хвилю критики від експертів та військових як така, що може спровокувати розкол у суспільстві.

Крім того, це може призвести до колапсу у найбільших сферах української економіки – аграрній та промисловій, де традиційно зайнято багато працівників, але зарплати менші, ніж вказана Кабміном «межа».