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Байден затвердив бюджет і нагадав про допомогу Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Байден затвердив бюджет і нагадав про допомогу Україні
Президент США підписав схвалений Сенатом законопроєкт про фінансування уряду
фото: Reuters

Байден наголосив, що робота Конгресу ще не закінчена і закликав ухвалити допомогу Україні

Президент США Джо Байден підписав схвалений Сенатом законопроєкт про фінансування уряду обсягом 1,2 трильйона доларів і закликав Палату представників ухвалити закон про додаткове фінансування для України, Ізраїлю й Тайваню. Про це йдеться на сайті Білого дому.

«Двопартійний законопроєкт про фінансування, який я щойно підписав, тримає уряд відкритим, інвестує в американський народ і зміцнює нашу економіку та національну безпеку. Ця угода являє собою компроміс, а це означає, що жодна зі сторін не отримала всього, що хотіла», – йдеться у заяві Байдена.

Водночас президент США наголосив, що робота Конгресу ще не закінчена та закликав Палату представників ухвалити законопроєкт з підтримкою України, Ізраїлю та Тайваню.

«Палата представників повинна прийняти двопартійний проєкт щодо національної безпеки для просування наших інтересів. Конгрес повинен прийняти двопартійну угоду про безпеку кордонів – найжорсткішу та найсправедливішу реформу за останні десятиліття, щоб забезпечити нам політику та фінансування, необхідні для забезпечення безпеки кордону», – сказав Байден.

Нагадаємо, Сенат США схвалив фінансування уряду на 1,2 трлн доларів. Законопроєкт підтримали 74 сенатори, 24 голосували «проти». Сенат затвердив бюджет за кілька годин після того, як гроші на функціонування уряду фактично закінчилися.

Учора Палата представників США схвалила пакет законопроєктів про витрати державних відомств на суму $1,2 трлн всього за кілька годин до призупинення роботи уряду.

Раніше, після кількох днів затримок, лідери Конгресу США представили двопартійний пакет витрат на оборону, національну безпеку та інші програми на суму $1,2 трлн, що дає законодавцям менш ніж два дні для запобігання призупинення роботи уряду.

До слова, перший член Палати представників США від Республіканської партії Кен Бак підписав петицію, яка дозволить в обхід спікера Майка Джонсона винести голосування за законопроєкт про допомогу Україні.

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Теги: бюджет гроші фінансування Сенат США США Джозеф Байден

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