Лідер меншості в Палаті представників окреслив дедлайн для схвалення допомоги Україні

Гакім Джеффріс висунув спікеру Майку Джонсону і парламентарям чіткий дедлайн для ухвалення пакету фінансової допомоги Україні на оборонні потреби

Нижня палата має ухвалити законопроєкт щодо фінансової допомоги для України максимум до кінця наступного тижня. Про це заявив лідер демократичної меншості у Палати представників Конгресу США Гакім Джеффріс на пресбрифінгу в Капітолії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Конгресмен висунув спікеру Майку Джонсону і парламентарям чіткий дедлайн для ухвалення пакету фінансової допомоги Україні на оборонні потреби.

«Час тікає, і ми маємо довести двопартійний законопроект національної безпеки до кінця перед тим, як ми покинемо місто в наступну п'ятницю, 22 березня - перед тим, як ми покинемо місто. Було б безвідповідально поступити інакше», – сказав Джеффріс.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до Вашингтона закликав спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона винести ухвалений Сенатом пакет фінансування України ($61 млрд) на голосування.

Як відомо, Сполучені Штати Америки не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес. Байден нагадав, що він ще минулого року запросив у Конгресу $92 млрд на потреби національної безпеки, який включав гроші для України. Запит також дозволить зробити значні інвестиції в американську оборонну промислову базу, що допоможе створити та зберегти робочі місця у десятках штатів по всій Америці.

Зазначимо, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

Як повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою.

До слова, Демократична меншість у Палаті представників США відмовилася підтримувати запропонований республіканцем Браяном Фіцпатріком альтернативний законопроєкт із допомогою Україні, який передбачає скорочення військової допомоги.