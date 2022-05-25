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    Економіка та фінанси

    Відтепер держава контролюватиме постачання газу споживачам: висновок суду

    Відтепер держава контролюватиме постачання газу споживачам: висновок суду
    фото з відкритих джерел

    Багаторічна діяльність облгазів завдала державі збитків на суму 1,488 млрд грн.

    Печерський суд Києва передав в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 26 регіональних операторів газорозподільчих систем. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

    Слідчий суддя Печерського суду Києва передав в управління АРМА арештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем за клопотанням Державного бюро розслідувань.

    «Відтепер держава контролюватиме постачання споживачам природного газу. Це є надважливим питанням національної безпеки, особливо в умовах російської агресії», – йдеться у повідомленні пресслужби.

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    Відтепер держава контролюватиме постачання газу споживачам: висновок суду
    Відтепер держава контролюватиме постачання газу споживачам: висновок суду
    Відтепер держава контролюватиме постачання газу споживачам: висновок суду
    Відтепер держава контролюватиме постачання газу споживачам: висновок суду
    Відтепер держава контролюватиме постачання газу споживачам: висновок суду
    Відтепер держава контролюватиме постачання газу споживачам: висновок суду
    Відтепер держава контролюватиме постачання газу споживачам: висновок суду

    У червні минулого року Державне бюро розслідувань заявило, що викрило масштабну схему безоплатної передачі Міністерством енергетики та вугільної промисловості газорозподільних систем у користування приватним операторам.

    Багаторічна протиправна діяльність начебто завдала державі збитків на суму 1,488 млрд грн.

    Операторів газорозподільних мереж або так званих облгазів в Україні налічується понад 40.

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    Теги: росія окупанти газ війна Україна Державне бюро розслідувань окупація #stoprussia
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    Відтепер держава контролюватиме постачання газу споживачам: висновок суду