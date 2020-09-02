Україна погасила єврооблігації на $1,69 мільярда



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До кінця року залишок валютних платежів за 2015 рік за державним боргом становить близько 1,6 млрд доларів

Міністерство фінансів України 1 вересня погасило другу серію облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП), випущених під час реструктуризації в 2015 році.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

«Загальна сума платежу становила понад 2 мільярди доларів США, в тому числі 1,69 мільярда доларів США погашення єврооблігацій і 0,40 млрд доларів США процентних платежів за єврооблігаціями з терміном погашення в 2020-2027 роках», – зазначили у відомстві.

У Мінфіні зауважили, що до кінця року залишок валютних платежів за державним боргом становить близько 1,6 млрд доларів.

Як нагадали у профільному міністерстві, випуск ОЗДП із погашенням в 2020 році загальною номінальною сумою 1,78 млрд дол. було здійснено у 2015-16 роках із процентною ставкою 7,75% на рік. У 2017 році в рамках першої в історії активної операції з управління державним боргом Мінфін викупив 0,42 млрд дол. єврооблігацій.

Наголошується, що у серпні 2020 року Мінфін здійснив дорозміщення ОЗДП із погашенням у 2020 році на суму 0,33 млрд дол., які в повному обсязі були використані для завершення розрахунків за викупом на відкритому ринку державних деривативів (ВВП-варрантів), проведення якого стало можливим завдяки змінам, внесеним у закон про держбюджет у квітні 2020 року.

До слова, Мінфін продав гривневі ОВДП на 2,83 млрд грн.

Як повідомлялося, сукупний державний борг України в липні 2020 року в гривневому еквіваленті зріс на 3,8% до 2,355 трлн грн, а в іноземній валюті - на 0,04%, до $85,05 млрд.