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Євросоюз остаточно схвалив продовження безмитної торгівлі з Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Євросоюз остаточно схвалив продовження безмитної торгівлі з Україною
Єврокомісія може вжити швидких заходів, якщо через імпорт з України певних продуктів виникнуть порушення на ринку ЄС
фото з відкритих джерел

ЄС дозволив Україні експортувати її сільськогосподарську продукцію до блоку без квот і мит ще до 5 червня 2025 року

Європейський Союз остаточно схвалив «торговельний безвіз» для України. Це означає, що Київ ще рік зможе торгувати з ЄС без квот і мит. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«Важлива підтримка для наших виробників, експорту й економіки. Продовжуємо інтеграцію до ЄС у прискореному темпі», – зазначив віе.

ЄС дозволив Україні експортувати її сільськогосподарську продукцію до блоку без квот і мит ще до 5 червня 2025 року, але із запобіжниками для захисту інтересів європейських аграріїв.

Це означає, що Єврокомісія може вжити швидких заходів, якщо через імпорт з України певних продуктів виникнуть значні порушення на ринку ЄС або ринках однієї чи кількох держав-членів ЄС.

Зокрема, передбачається можливість екстреного гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме птиці, яєць, цукру, вівса, крупи, кукурудзи та меду. Якщо імпорт цих товарів перевищить середні обсяги імпорту, зафіксовані в другій половині 2021 року та за весь 2022 та 2023 роки, тарифи можуть ввести повторно.

Поточні торговельні заходи закінчуються 5 червня 2024 року, і нові правила мають відразу набути чинності.

Як повідомлялося, Україна прагне, аби режим торгівлі з ЄС із повним скасуванням мит був закріплений в Угоді про асоціацію з Євросоюзом.

До слова, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що він «категорично проти» розширення вільної торгівлі з Україною.

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Теги: торгівля Європейський союз продукти Денис Шмигаль прем’єр-міністр

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