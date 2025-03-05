Глава МЗС поділився очікуваннями від спецзасідання Євроради

Андрій Сибіга зауважив, що, крім Європи, сподівається і на залучення США

Андрій Сибіга вважає Україну з гарантіями безпеки «ключовою силою тривалого миру»

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга очікує, що завтрашнє спеціальне засідання Європейської Ради стане історичним моментом для стратегічної оборони та глобальної ролі Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис очільника МЗС у соцмережі Х.

Tomorrow’s special European Council will be a historic moment for Europe’s strategic defense and global role. We anticipate new strong EU steps in support of Ukraine, which will strengthen our warriors, increase our defense capabilities, and scale up our defense industry. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 5, 2025

«Ми очікуємо нових сильних кроків ЄС на підтримку України, які зміцнять наших воїнів, підвищать нашу обороноздатність і масштабують оборонну промисловість. Такі рішучі кроки ЄС разом із посиленням тиску на Росію здатні поставити Україну в сильнішу позицію та наблизити справедливий мир», – написав Андрій Сибіга.

Він наголосив, що Україна з гарантованою безпекою стане «ключовою силою тривалого миру та розвитку для Європи». Водночас Андрій Сибіга зауважив, що критично важливим і визначальним для успіху мирних зусиль є залучення США.

Нагадаємо, 23 лютого президент Європейської Ради Антоніу Кошта повідомив, що 6 березня скликав країни-члени ЄС на екстрений саміт. Учасники обговорюватимуть питання української та європейської безпеки.

Також «Главком» повідомляв, що на екстрений саміт отримав запрошення президент України Володимир Зеленський.