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Неповний контекст: угорський уряд опублікував цинічний допис про Україну, а згодом його видалив

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Неповний контекст: угорський уряд опублікував цинічний допис про Україну, а згодом його видалив
Угорський прем’єр Віктор Орбан виступає проти приєднання України до ЄС
фото: AP

Публікація містила скорочені тези виступу Орбана і виглядала дивно

На Facebook-сторінці уряду Угорщини з’явився допис із заявою, що збереження України «не має статися». Однак згодом цей допис зник. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Magyar Hang, яке звернуло увагу на зникнення публікації.

Як пише видання, у публікації угорського уряду цитували виступ прем’єр-міністра Віктора Орбана на відкритті Торгово-промислової палати Угорщини. На зображенні, яке ілюструвало допис, було фото прем’єра і тези з його промови. 

Зображення, яке було видалено зі сторінки угорського уряду у Facebook
Зображення, яке було видалено зі сторінки угорського уряду у Facebook
Скриншот/Magyar Hang

«Європейський Союз хоче зберегти Україну живою, фінансуватиме мільйонну українську армію, виведе Україну на прискорений шлях [до членства]. Цього не повинно статися», – йшлося у тексті

Журналісти знайшли повний уривок із цієї промови Орбана, із якого виходило, що слова «цього не має статися» стосувалися вступу України до ЄС, а збереження України.

«Європейський Союз хоче ще однієї речі: він хоче зберегти Україну живою. Це означає, що рішення було ухвалене без нашої участі, але в такий спосіб, що впливає на нас, що […] ЄС хоче взяти на себе фінансування мільйонної армії за межами своєї території. Ми повинні фінансувати українську державу, тому що вона не може фінансувати себе. […] Водночас ЄС хоче переозброїтися і виділити на це кошти, а також компенсувати українцям те, що їх не приймають у НАТО, прискоривши їхній вступ до Європейського Союзу. […] Я впевнений, що це рішення Брюсселя зруйнує європейську економіку, тому цього не має статися», – заявив Орбан.

Нагадаємо, угорський прем’єр Віктор Орбан виступає проти приєднання України до Євросоюзу. Він стверджує, що це нібито зашкодить економіці його країни.

Також «Главком» повідомляв, що Орбан закликав Європейський Союз розпочати прямі переговори з Росією про припинення вогню в Україні.

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Теги: Віктор Орбан Угорщина Україна Європейський союз

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Політика

Неповний контекст: угорський уряд опублікував цинічний допис про Україну, а згодом його видалив
Неповний контекст: угорський уряд опублікував цинічний допис про Україну, а згодом його видалив
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