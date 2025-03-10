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Уряд Італії зробив важливий крок для запобігання злочинам проти жінок

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Уряд Італії зробив важливий крок для запобігання злочинам проти жінок
У 2023 році Італію шокувало жорстоке вбивство 22-річної Джулії Чеккеттін
фото: AP

За рішення ще має проголосувати парламент

Італійський уряд схвалив законопроєкт, який вперше вводить у кримінальне законодавство юридичне визначення феміциду – вбивство жінки через її стать – і передбачає за це довічне ув'язнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

«Це надзвичайно важливий законопроєкт, який вводить злочин феміциду в нашу правову систему як самостійний злочин, караючи його довічним ув'язненням. Він передбачає збільшення покарання за такі злочини, як жорстоке поводження з людьми, переслідування, сексуальне насильство і порно з метою помсти», – заявила прем'єр-міністерка Ітадії Джорджія Мелоні.

Тепер законопроєкт мають ухвалити обидві палати парламенту.

 Як зауважує АР, феміцид став системною проблемою в Італії, а деякі інциденти поновили дискусію про гендерно зумовлені злочини. Одним з таких прикладів стало стало вбивство 22-річної студентки Джулії Чеккеттін, яку жорстоко вбив її колишній бойфренд Філіппо Туретта в листопаді 2023 року. У грудні минулого року Туретта засудили до довічного ув'язнення.

За офіційними даними Міністерства внутрішніх справ Італії, у 2024 році було зафіксовано 113 феміцидів, причому здебільшого вони були скоєні родичами, партнерами або колишніми партнерами жертв.

Також «Главком» повідомляв, що у вересні 2024 року у столиці Грузії Тбілісі було жорстоко вбито 37-річну Кесарію Абрамідзе – одну з найвідоміших трансгендерних жінок країни.

У лютому 2025 року німецький суд засудив до довічного ув'язнення подружжя за вбивство у березні 2024-го української біженки та за викрадення її дитини.

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Теги: вбивство парламент уряд Європейський союз Італія

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