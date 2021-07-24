Україна посідає п’яте місце серед найбільших експортерів сільгосппродукції до ЄС

У топ агропромислового імпорту в ЄС входять Бразилія, Сполучені Штати, Великобританія, Україна і Китай

Україна за обсягами експорту в ЄС товарів сільськогосподарського виробництва в період з січня по квітень 2021 року на четвертій позиції. Про це йдеться у звіті з торгівлі ЄС.

У топ-напрямків агропромислового імпорту в ЄС за перші чотири місяці 2021 року входять: Бразилія, Сполучені Штати, Великобританія, Україна і Китай. На ці країни припадає 34% від загального обсягу такого імпорту.

Разом з тим, Україна, поряд з Великобританією, виявилася серед країн, експорт яких в ЄС у вимірі сільськогосподарської продукції за перші чотири місяці 2021 року найбільше знизився в порівнянні з таким же періодом 2020 року. Для України в поточному році цей показник склав в абсолютних цифрах 1874 млн євро (-452 млн євро, або -19,4%).

Зниження обсягів експорту відбулося за рахунок зменшення обсягів поставок в ЄС насіння кукурудзи та соняшнику. При цьому на Україну припадає 4,9% від загального експорту такої продукції в ЄС, країна залишається на четвертій позиції серед найбільших експортерів в країни Європейського Союзу.

Загальний обсяг торгівлі сільськогосподарською продукцією для країн ЄС, включаючи експортні та імпортні операції, в період з січня по квітень поточного року склав 103,4 мільярда євро, на 1,1% менше, ніж за такий же період 2020 року. При цьому ЄС наростив експорт такої продукції на 1,7% – до 63 мільярдів євро, в той час як обсяги імпорту впали на 5,1% – до 40,3 мільярда євро.

За січень-березень 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року український імпорт товарів збільшився на 11,0%, до 15,02 млрд дол., а експорт – на 12,0%, до 13,71 млрд дол.

Читайте також: В якій області продали найбільше землі