Чи чекає Україну фінансова катастрофа та дефолт?

Йдуть перемовини України з кредиторами по реструктуризації зовнішнього комерційного боргу

The Economist написав заголовок про дефолт і катастрофу для України. Його передрукували всі поважаючі себе видання в Україні. Тим більше з таким клікбейтним заголовком гріх не опублікувати.

І понеслось…

Чи чекає Україну фінансова катастрофа? Ні.

Чи очікувати дефолт? Ні.

Навіть якби зараз в Україні стався дефолт по зовнішньому боргу, то те нічого б не змінило. Бо всі наслідки дефолту без самого дефолту у нас і так вже є через війну. Але ж і дефолту не планується…

Що ж відбувається? Йдуть перемовини з кредиторами по реструктуризації зовнішнього комерційного боргу. Єврооблігацій. Загальна сума – 20 млрд доларів приблизно. І ці перемовини не з'явились зненацька. Це абсолютно планова процедура, про яку всі знали останні два роки. То ж нічого екстраординарного не відбувається.

Що сталося 2 роки тому? Після нападу Росії стало зрозуміло, що обслуговувати зовнішній борг «не на часі». Занадто сильно удар по економіці завдала війна. І це було зрозуміло всім.

Українському уряду, самим кредиторам і будь-якому фінансисту у світі. Тоді всі виплати, бо зовнішньому боргу заморозили і вирішили «за два роки все стане ясно, тоді і розберемося, що з цим робити». Пам'ятаєте ті часи, з вайбом 2-3 тижні…

Два роки пройшло. Не багато що прояснилось. Але годинник тікає. І треба щось робити. Тому і йдуть перемовини.

Чим вони можуть закінчитись? Перший варіант – домовились. Реструктуризація. Там точно буде списання близько 50 відсотків від суми боргу і пролонгація решти на років 10. І інші технічні деталі. Про які зараз йдуть перемовини.

Другий варіант – це ще одна заморозка. Коли ніхто нікому нічого не платить, а мінфін з кредиторами приходять до висновку, що нічого не ясно і треба ще почекати. Ну може через рік стане зрозуміліше.

Є тут дефолт? Ні. Немає. Нікому він не потрібен. Чи може статися так, що просто перемовини затягнуться і не встигнуть завершитись до часу Х? Так. Але тоді інвестори і Україна погодяться проводити перемовини далі і це назвуть «технічний дефолт», а через місяць таки домовляться.

Все. Жодних катастроф. Жодних страшних наслідків.

І ще одне. Це стосується виключно зовнішнього боргу. Ринку ОВДП нічого не загрожує. Там як останні два роки все платилося, так і буде платитися. Бо це всередині країни. Бо переважно у гривні. І ніхто сам собі у ногу стріляти не буде.