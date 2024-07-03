Головна Думки вголос Сергій Фурса
search button user button menu button
Сергій Фурса Фінансовий експерт

Чи чекає Україну фінансова катастрофа та дефолт?

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Занадто сильно удар по економіці завдала війна
фото: depositphotos.com

Йдуть перемовини України з кредиторами по реструктуризації зовнішнього комерційного боргу

The Economist написав заголовок про дефолт і катастрофу для України. Його передрукували всі поважаючі себе видання в Україні. Тим більше з таким клікбейтним заголовком гріх не опублікувати.

І понеслось…

Чи чекає Україну фінансова катастрофа? Ні.

Чи очікувати дефолт? Ні.

Навіть якби зараз в Україні стався дефолт по зовнішньому боргу, то те нічого б не змінило. Бо всі наслідки дефолту без самого дефолту у нас і так вже є через війну. Але ж і дефолту не планується…

Що ж відбувається? Йдуть перемовини з кредиторами по реструктуризації зовнішнього комерційного боргу. Єврооблігацій. Загальна сума – 20 млрд доларів приблизно. І ці перемовини не з'явились зненацька. Це абсолютно планова процедура, про яку всі знали останні два роки. То ж нічого екстраординарного не відбувається.

Що сталося 2 роки тому? Після нападу Росії стало зрозуміло, що обслуговувати зовнішній борг «не на часі». Занадто сильно удар по економіці завдала війна. І це було зрозуміло всім.

Українському уряду, самим кредиторам і будь-якому фінансисту у світі. Тоді всі виплати, бо зовнішньому боргу заморозили і вирішили «за два роки все стане ясно, тоді і розберемося, що з цим робити». Пам'ятаєте ті часи, з вайбом 2-3 тижні…

Два роки пройшло. Не багато що прояснилось. Але годинник тікає. І треба щось робити. Тому і йдуть перемовини.

Чим вони можуть закінчитись? Перший варіант – домовились. Реструктуризація. Там точно буде списання близько 50 відсотків від суми боргу і пролонгація решти на років 10. І інші технічні деталі. Про які зараз йдуть перемовини.

Другий варіант – це ще одна заморозка. Коли ніхто нікому нічого не платить, а мінфін з кредиторами приходять до висновку, що нічого не ясно і треба ще почекати. Ну може через рік стане зрозуміліше.

Є тут дефолт? Ні. Немає. Нікому він не потрібен. Чи може статися так, що просто перемовини затягнуться і не встигнуть завершитись до часу Х? Так. Але тоді інвестори і Україна погодяться проводити перемовини далі і це назвуть «технічний дефолт», а через місяць таки домовляться.

Все. Жодних катастроф. Жодних страшних наслідків.

І ще одне. Це стосується виключно зовнішнього боргу. Ринку ОВДП нічого не загрожує. Там як останні два роки все платилося, так і буде платитися. Бо це всередині країни. Бо переважно у гривні. І ніхто сам собі у ногу стріляти не буде.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: економіка війна Україна дефолт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Одеській області очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ
8 червня на Одещині оголошено штормове попередження
7 червня, 15:27
22 червня 2024 року українські спеслужби митрополита Іонафана на кордоні з Білоруссю передали росіянам
Таємний обмін за участю Папи Римського, або Неймовірні пригоди митрополита Іонафана Війна і релігія
25 червня, 09:45
У 2023 році Словаччина передала Україні перші винищувачі МіГ-29
Словаччина ініціює кримінальне провадження через подаровані Україні МіГ-29
21 червня, 18:00
Міністр внутрішніх справ розповів про переговори з країнами Європейського Союзу
Україна веде перемовини з ЄС щодо повернення додому чоловіків з-за кордону
21 червня, 01:50
У Донецьку пролунало кілька десятків вибухів
Донецьк здригнувся від десятків вибухів (відео)
22 червня, 10:14
Триває 851-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 23 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
23 червня, 07:27
Зеленський розповів, що Україна готується до нового результату у відносинах із Євросоюзом
Зеленський пояснив, що необхідно Україні для захисту міст від російського терору
23 червня, 21:00
РСЗВ «Полонез»
Білорусь заявила про розгортання батальйону «Полонез» на кордоні з Україною: аналіз ISW
29 червня, 10:58
У Бухаресті відкрито літню сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дії РФ геноцидом українців
30 червня, 08:18

Сергій Фурса

Чи чекає Україну фінансова катастрофа та дефолт?
Чи чекає Україну фінансова катастрофа та дефолт?
Кажуть, ми програємо цю війну. Чи дійсно це так?
Кажуть, ми програємо цю війну. Чи дійсно це так?
Українці нападають на військових. Люди, ви нормальні?
Українці нападають на військових. Люди, ви нормальні?
Чому збільшувати податки необхідно саме зараз
Чому збільшувати податки необхідно саме зараз
Електроенергія та ганьба. Як українці ведуться на фейки про тарифи
Електроенергія та ганьба. Як українці ведуться на фейки про тарифи
Підвищення тарифів. Це крок у правильному напрямку
Підвищення тарифів. Це крок у правильному напрямку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Новий болгарський патріарх визнав: так звана УПЦ насправді є Московською церквою (фото)
19K
Експерт пояснив, чому вибухають зарядні станції у квартирах
18K
Скандальна конгресменка українського походження намагалась пройти до літака з пістолетом
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
12K
Сійярто телефонував Лаврову, поки Орбан був у Києві
11K
Кремль відреагував на приїзд Орбана до України

Новини

Американці хочуть бачити президентом жінку? Результати опитування
Сьогодні, 10:35
Атака на Новоросійськ, Китай і РФ розробляють дрон, схожий на «Шахед»: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Астронавти NASA застрягли в космосі на пів року через поломку корабля
Вчора, 15:36
Офіційний дозвіл на експорт F-16 від Нідерландів, початок головування РФ в Радбезі ООН: головне за ніч
Вчора, 06:39
За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
30 червня, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
30 червня, 15:42

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua