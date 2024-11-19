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1000 днів війни: Верховна Рада схвалила звернення до партнерів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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1000 днів війни: Верховна Рада схвалила звернення до партнерів
Верховна Рада закликає партнерів збільшити підтримку України і посилити тиск на РФ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Уряд закликав партнерів посилити санкції проти РФ, зокрема в енергетичному секторі

Верховна Рада схвалила звернення до партнерів у зв’язку із 1000-м днем з початку повномасштабного збройного вторгнення. «За» 324 голосів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Від імені Українського народу ВРУ закликає парламенти та уряди іноземних держав, міжнародні організації та їхні міжпарламентські асамблеї:

  • Об’єднатися для відновлення територіальної цілісності України та миру в Європі.
  • Збільшити підтримку України і посилити тиск на РФ через військові, політико-дипломатичні та економічні механізми.
  • Посилити санкції проти РФ, зокрема в енергетичному секторі.
  • Засудити порушення РФ міжнародного гуманітарного права та злочини проти людяності.
  • Виконати резолюцію МАГАТЕ щодо безпеки українських АЕС.
  • Сприяти арешту Путіна за воєнні злочини.
  • Підтримати політичну ізоляцію РФ в міжнародних організаціях.
  • Засудити постачання озброєння Іраном та Північною Кореєю до РФ.
  • Посилити міжпарламентське співробітництво для притягнення РФ до відповідальності.
  • Прискорити надання Україні систем протиповітряної оборони та інвестицій в оборонну промисловість.
  • Збільшити фінансову допомогу Україні та підтримку відновлення економіки.
  • Підтримати відновлення енергетичних об’єктів в Україні.
  • Продовжити гуманітарну ініціативу «Зерно з України».
  • Забезпечити допомогу для відновлення доступу до медицини, освіти та робочих місць.
  • Сприяти звільненню військовополонених і поверненню депортованих дітей.
  • Надати Україні далекобійну зброю для захисту від атак РФ.
  • Підтримати Формулу миру і План перемоги президента України.

Нагадаємо, сьогодні. 19 листопада, президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План стійкості. 

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Теги: політика Верховна Рада уряд Україна українці війна росія росіяни

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