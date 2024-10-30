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Україна могла захопити Курську АЕС, однак не хотіла цього – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна могла захопити Курську АЕС, однак не хотіла цього – Зеленський
Президент каже, що Україна ніколи не хотіла захоплювати АЕС у Курській області, оскільки це б означало стати схожими на росіян
фото з відкритих джерел

Український лідер наголосив, що ЗСУ не буду окуповувати російську критичну інфраструктуру

Україна могла б захопити Курську атомну електростанцію у місті Курчатов, однак не мала на меті цього робити. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам країн Північної Європи.

«Росія думає, що вони дуже сильні, але якби ми захотіли захопити їхню атомну станцію, ми б це зробили, ми могли б це зробити, але ми ніколи не хотіли цього», – заявив президент.

За словами Зеленського, коли України розпочала операцію в Курській області у західних ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що Збройні сили нібито намагаються захопити російські заводи та енергооб'єкти.

Глава держави наголосив, що Україна ніколи не хотіла захоплювати АЕС у Курській області, оскільки це б означало стати схожими на росіян. «Ми не окупуємо їхню критичну інфраструктуру, як вони це зробили з Запорізькою АЕС», – додав Зеленський.

Нагадаємо, у Курській області українські сили, ймовірно, здійснюють контрататакувальні операції. Водночас спостерігається незначне просування російських військ поблизу Куп'янська, на південний схід від Покровська та в районі Вугледара.

Раніше Офіс президента пояснив, чому операція в Курській області була дуже важливою для України. 

Як повідомлялося, Росія звинувачує Україну у можливих загрозах Курській АЕС, щоб приховати застарілі технології на цій станції, які самі собою є небезпечними.

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Теги: Володимир Зеленський президент Курщина АЕС росія

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