Уряд відмовився збільшувати бюджетну підтримку військових частин у 2024 році – нардепка

Ніна Южаніна розповіла, чому не збільшено бюджетну підтримку військових частин

Уряд вирішив не збільшувати бюджетну підтримку військових частин у 2024 році, попри рекомендації Верховної Ради. Про це повідомила народна депутатка від партії «Європейська солідарність», член Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

«Попри рекомендації ВРУ уряд відмовився збільшити відсотки від надходжень від сплати ПДФО (податку на доходи, – «Главком»), що зараховуються до спецфонду держбюджету та спрямовуються військовим частинам Збройних Сил України, інших військових формувань на матеріально-технічне забезпечення», – йдеться у заяві.

За словами Южаніної, уряд повідомив, що це «призведе до дефіциту коштів, необхідних для забезпечення виконання завдань, визначених статтею».

«Які є більш важливі завдання, крім протистояння ворогу, і хто, як не військові, мають першочергово отримати кошти. Звісно, якщо віддати кошти безпосередньо військовим частинам, то їх уже не забереш до загального фонду, аби витрачати на всілякі забаганки», – заявила нардепка.

Раніше, член Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна розповіла, що у фінальній версії законопроєкту державного бюджету на 2025 рік передбачена щомісячна доплата суддям місцевих судів. Вона становитиме 10,5 тис. грн.

До слова, 28 жовтня комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив проєкт бюджету на 2025 рік. 25 членів комітету підтримали його розгляд у першому читанні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.