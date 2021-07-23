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    Економіка та фінанси

    Україна розмістила єврооблігації на пів мільярда доларів

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    Довипуск єврооблігацій відбувся з прибутковістю 6,3% - Україна розмістила єврооблігації на пів мільярда доларів
    Довипуск єврооблігацій відбувся з прибутковістю 6,3%
    Фото: Unsplash

    Залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень

    Україна здійснила розміщення додаткового випуску єврооблігацій на $500 млн з погашенням 21 травня 2029 року. Цей додатковий випуск збільшив загальну суму в обігу єврооблігацій з процентною ставкою 6,876%, повідомляє пресслужба Мінфіну.

    Зазначається, що довипуск відбувся з прибутковістю 6,3% і ціною пропозиції при додатковому розміщенні 103,493%.

    «Фінальна книга заявок розміром $1,7 млрд дозволила досягти звуження спредів прибутковості на 32,5 базисних пункти в порівнянні з вихідним орієнтиром дохідності і на 57,5 базисних пункти у порівнянні з прибутковістю при первинному розміщенні облігацій в розмірі $1,25 мільярдів в квітні цього року», – розповіли в Мінфіні.

    Спільними лід-менеджерами трансакції виступили BNP Paribas і Goldman Sachs International. Розрахунки з випуску повинні відбутися 27 липня 2021 року.

    Залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень.

    До слова, НБУ озвучив головні ризики для української економіки.

    Також Нацбанк підвищив облікову ставку до 8%.

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    Теги: Мінфін економіка валютні операції гроші Україна фінанси
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    Україна розмістила єврооблігації на пів мільярда доларів