Уряд виділив 515 млн грн на створення Національного військово-меморіального кладовища

Національне військово-меморіальне кладовище стане місцем, де кожен зможе віддати шану полеглим героям

Облаштування кладовища є одним із головних завдань для Міністерства у справах ветеранів

Уряд затвердив порядок використання 515 млн грн, передбачених у держбюджеті на 2024 рік на будівництво та функціонування Національного військово-меморіального кладовища. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомив Шмигаль, облаштування кладовища є одним із головних завдань для Міністерства у справах ветеранів на цей рік.

«Національне військово-меморіальне кладовище стане центральним місцем, де кожен зможе віддати шану полеглим героям нашої Батьківщини. Це буде особливе місце, де перетинаються скорбота, гордість, біль, повага, безмежна вдячність та вічна пам’ять», – додав Шмигаль.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, Міністерство у справах ветеранів України планувало розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища наприкінці листопада 2023 року.

До слова, депутати Київради ухвалили постанову про звернення до президента України та уряду щодо заходів для розв'язання питання влаштування Національного військового меморіального кладовища і Київського міського військового кладовища саме у столиці.