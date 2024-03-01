Уряд хоче створити військові адміністрації в окупованому Криму
Кабмін пропонує внести зміни до закону про правовий режим воєнного стану
Український уряд хоче створити в тимчасово окупованому Криму і Севастополі військові адміністрації. Відповідний проєкт закону Кабмін схвалив на засіданні 1 березня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Кабмін пропонує внести зміни до закону про правовий режим воєнного стану – щодо особливостей відновлення публічної влади в Криму і в Севастополі.
Законопроєктом передбачено створення правових передумов для відновлення та забезпечення стабільного функціонування органів державної влади України на території півострова і в Севастополі.
Зокрема, пропонується створити військові адміністрації та наділити їх відповідними повноваженнями для виконання функцій держави.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вирішив створити Вараську міську військову адміністрацію в Рівненській області.
До слова, в Україні нині діють 183 військові адміністрації населених пунктів, ще 24 – в областях, одна – у Києві. Також військові адміністрації були утворені на базі існуючих районних державних адміністрацій.
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