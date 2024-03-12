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Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Бронювання від мобілізації за рівнем зарплати. А що далі?

glavcom.ua
«Бронювати треба на війну»
фото з відкритих джерел

Неправильне бронювання від уряду

Стало відомо, що Кабмін пропонує впровадити бронювання при умові офіційної зарплати в 35 тисяч гривень, і сплачених податків. Однак, більше мою увагу привернула категорія тих, кого бронюють, зокрема, працівників паливно-енергетичного комплексу і операторів зв’язку.

Я постійно виступав проти цієї ідеї, і переконаний, що її наслідки будуть значно гірші чим зараз. Справа не в тому, що багаті «типу не підуть на війну», а в тому, що сама ідея бронювання від війни є неправильною.

Ок, зараз ви розраховуєте забронити айтішників, енергетиків і операторів зв’язку. А що далі?

Зараз от посівна, і купа бізнесу стикнеться з браком трактористів. А як на рахунок фармацевтів? Чи, наприклад, операторів вивозу побутових відходів (уявляєте, що буде, якщо не буде вивозитись сміття з міст)? Ця ідея провальна, і уряд в цьому переконається.

А я в чергове нагадую свою ідею – бронювати треба на війну. Треба забронювати 1 мільйон чоловіків методом жеребкування, з перспективою мобілізації в наступні два роки. Все. І тоді не доведеться робити фінансову чи спеціалізовану нерівність. Всі інші зможуть спокійно працювати.

ПС. Зарад справедливості треба сказати, що цю ідею не в Кабміні придумали. Зрештою, там нічого не придумують.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: мобілізація війна Кабмін

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Віктор Андрусів

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