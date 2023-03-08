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Турецька делегація відвідає Москву: стали відомі подробиці перемовин

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Турецька делегація відвідає Москву: стали відомі подробиці перемовин
фото:www.aa.com.tr

Незабаром має відбутися зустріч міністрів закордонних справ Туреччини, Росії та Ірану, на якій буде продовжено обговорення питання щодо майбутнього Сирії. Втім, це не єдина причина зустрічі

Турецька делегація відвідає столицю Росії наступного тижня для технічних переговорів напередодні запланованої зустрічі міністрів закордонних справ Туреччини, Росії, Ірану та Сирії, заявив у середу міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Про це пише видання Anadolu.

«Надійшла пропозиція від росіян провести зустріч на технічному рівні в рамках підготовки до можливої ​​зустрічі міністрів закордонних справ. Наступного тижня ми також відправимо до Москви нашого заступника міністра», – сказав Мевлют Чавушоглу на прес-конференції зі своїм іранським колегою Хосейном Аміром Абдоллахіаном у столиці країни Анкарі. 

«Іранська сторона також візьме участь у цій зустрічі. На ній буде здійснено підготовку до зустрічі міністрів закордонних справ», – зазначив Мевлют Чавушоглу. Він сказав, що єдиним механізмом, який залишився в сирійській ситуації, є Астанинський формат.

«Тому ми сказали росіянам, що в участі Ірану немає нічого поганого»,  – додав він.

28 грудня 2022 року міністри оборони Туреччини, Росії та Сирії зустрілися в Москві для обговорення антитерористичних зусиль у Сирії та домовилися продовжити тристоронні зустрічі для забезпечення стабільності в Сирії.

Про можливість включення Ірану в перемовини Туреччина  заявляла і раніше, зазначаючи Анкара буде «задоволена, якщо Іран буде залучений до цього процесу».

Хоча дата чи місце ще не оголошені, зустріч міністрів закордонних справ стане другою розмовою на високому рівні з початку громадянської війни в Сирії в 2011 році.

Абдоллахян, зі свого боку, сказав, що Іран готовий відіграти роль у вирішенні різних точок зору між Туреччиною та Сирією в рамках регіональної співпраці.

«Іран заявляє, що він готовий до будь-якого чотиристороннього формату між Тегераном, Москвою, Анкарою та Дамаском», – додав він.

Чавушоглу окремо подякував Ірану за солідарність після потужних землетрусів минулого місяця в південному регіоні Туреччини, які забрали життя щонайменше 46 104 людей.

Реальна причина 

Втім, як зазначалось раніше, Туреччина хоче отримати від Росії дозвіл на використання ще двох прикордонних переходів, щоб надати допомогу постраждалим від землетрусу на північному заході Сирії, про це писав Bloomberg із посиланням на офіційні особи.

Анкара веде переговори з Москвою, щоб та дозволила міжнародні поставки через турецькі прикордонні переходи Онджупинар та Кобанбей у провінції Кіліс (на південному сході Туреччини), зазначає агентство.

На кордоні між Туреччиною та Сирією розташовано 13 переходів. Нині діє один із них  – «Баб-ель-Хава». 9 лютого ООН продовжила резолюцію, яка дозволяє використовувати цей прикордонний перехід через Туреччину для доставки гуманітарних вантажів до північно-західної Сирії. Перша колона з гуманітарною допомогою від Організації Об'єднаних Націй (ООН) перетнула кордон того ж дня, проте, за даними Bloomberg, цієї партії недостатньо, оскільки руйнування мають надто великий масштаб.

«Якщо Туреччина скаже, що відкриття додаткових прикордонних пунктів необхідно, Росія не буде проти цього, якщо це буде погоджено з Дамаском. Росія цього року пом'якшила свою позицію щодо мандата ООН на відправку допомоги до Сирії», – говорила московський експерт з Близького Сходу Олена Супоніна.

Нагадаємо, з 2011 року у Сирії триває громадянська війна. У 2015 році Росія розпочала військову операцію в країні, її активна фаза тривала до 2017 року, вона велася проти терористичних формувань. На підтримку чинної влади виступають, зокрема, Росія та Іран, а Туреччина надає допомогу сирійській опозиції.

Росія, Туреччина та Іран створили «Астанинську трійку» після переговорів у столиці Казахстану у січні 2017 року. Її метою оголошено врегулювання воєнного конфлікту в Сирії.

У липні минулого року російська влада використала право вето при голосуванні в Раді Безпеки ООН щодо проекту резолюції про продовження механізму транскордонної допомоги Сирії на рік, оскільки, на думку Росії, документ ігнорував інтереси Дамаска.

Рада Безпеки ООН вирішила розпочати транскордонні гуманітарні операції у Сирії у липні 2014 року на тлі воєнних дій у країні. Механізм дозволяв доставляти гуманітарну допомогу до районів, зайнятих опозицією, в обхід уряду Асада.

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Теги: переговори влада кордон Анкара партії війна міністр росія Туреччина

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