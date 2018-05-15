Україна запропонує МВФ декілька варіантів формули ціни на газ

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Міжнародний валютний фонд

Зміни тарифів на газ будуть залежати від тієї формули, яка буде узгоджена, зазначив міністр Кабінету міністрів

Уряд України запропонує Міжнародному валютному фонду декілька варіантів формули ціни на газ.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

«У нас є консенсус з МВФ в тому, що ми говоримо щодо самої формули, не змінюючи принципів. Представники МВФ, НБУ вирушили до Вашингтону, щоб провести відповідні переговори. Я вважаю, у нас достатньо шансів знайти спільний з МВФ підхід для встановлення критеріїв формування ціни на газ», - сказав він.

Саєнко підкреслив, що зараз на перший план роботи з МВФ виходить питання створення Антикорупційного суду, і в разі успішного вирішення цього питання, позиція Фонду щодо України може бути більш гнучкою.

Зміни тарифів на газ будуть залежати від тієї формули, яка буде узгоджена, зазначив він.

Нагадаємо, Україна станом на 4 травня з початку місяця виплатила МВФ $451 мільйон.

Раніше в НБУ заявили, що в 2018 році Україна має виплатити за валютними боргами 7,4 млрд доларів. При цьому регулятор не чекає скорочення міжнародних резервів.

У квітні представники України та Міжнародного валютного фонду провели зустріч у Вашингтоні, під час якої обговорили кроки, необхідні для завершення четвертого перегляду програми співпраці.

Йдеться про отримання чергового, п'ятого, траншу від Фонду.

Джерело: Ліга.net