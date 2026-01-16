Головна Гроші Економіка
Україна знижує темпи експорту соняшникової олії. Мінекономіки назвало причини

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
фото з відкритих джерел

Російські удари по олійних заводах і портах вплинуть на нашу стратегічну галузь

Виробництво соняшникової олії у 2025/2026 маркетинговому році може скласти 4,3 млн т, а можливі обсяги експорту – близько 4,1 млн т, прогнозує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Путін підливає олію у вогонь війни. Що задумав ворог?».

Станом на 1 січня 2026 року вже експортовано олії соняшникової – майже 1,4 млн т (або 34% від прогнозу експорту на весь сезону), залишилося – 2,7 млн т (або 66% від прогнозу). Для порівняння, в попередньому сезоні станом на 1 січня 2025 вже було експортовано 36% продукції.

Темпи експорту за чотири місяці поточного маркетингового року становили всередньому 342 тис. т на місяць. Прогнозується, що в наступні вісім місяців постачатиметься дещо менше – в середньому 338 тис. т щомісяця.

До слова, у 2024/2025 маркетинговому році Україна експортувала 4,73 млн т соняшникової олії, що на 24% нижче показника попереднього сезону та є найнижчим обсягом за останні три сезони, констатувала Електронна зернова біржа.

Мінекономіки визнає: нещодавні удари РФ по олійноекстракційних заводах та портах вплинуть на скорочення обсягів експорту соняшникової олії, що, відповідно, призведе до зменшення надходження валютної виручки до України.

Нагадаємо, уночі 22 грудня росіяни завдали удару по порту «Південний» біля Одеси. Унаслідок цього загорілися ємності з борошном та олією, стався витік рослинної олії в акваторію, яку тимчасово перекривали до повної ліквідації наслідків витоку.

У ніч на 25 грудня, коли українці святкували Різдво, ворог завдав удару по Іллічівському олійножировому комбінату у місті Чорноморськ. Це підприємство належить компанії Kernel – найбільшому світовому виробнику та експортеру соняшникової олії. Під час атаки було пошкоджено ємність із олією, що призвело до масштабного загоряння та витоку.

5 січня РФ атакувала Дніпропетровський олійноекстракційний завод, яким володіє американська компанія Bunge і який випускає продукцію під брендом «Олейна». Унаслідок атаки на цей завод на дороги вилилося 300 тонн олії.

