Дороге пальне: НБУ оцінив, як це вдарить по економіці України

У Нацбанку прогнозують, що пальне в Україні дорожчатиме і надалі

Війна на Близькому Сході вже відчутно впливає на ціни в Україні

Станом на березень 2026 року, ситуація з цінами на пальне в Україні залишається напруженою через геополітичну нестабільність на Близькому Сході. Як повідомляє Національний банк України, у березні пальне подорожчало на 12,5%, і зростання може посилитися до 16%, інформує «Главком».

За даними Національного банку України, війна на Близькому Сході призвела до стрибка світових цін на нафту. Оскільки Україна повністю залежить від імпорту нафтопродуктів, внутрішній ринок миттєво реагує на зовнішні коливання.

«В разі продовження напруження, блокування Ормузької протоки, що підтримає ціни на енергоносії на високому рівні, це може призвести до вищих показників інфляції на кінець цього року», – зазначив заступник голови Нацбанку Володимир Лепушинський.

Окрім інфляції, здорожчання енергоносіїв тиснутиме і на зовнішню торгівлю. За оцінками Нацбанку, якщо ціна на нафту утримається в діапазоні $80 – $100 за барель, то імпорт може зрости на $1,5 – $3 млрд.

Очільник Нацбанку Андрій Пишний заявив, що з початку року Україна отримала $5,5 млрд офіційного фінансування. Завдяки цим надходженням уряд мав змогу профінансувати усі критичні видатки бюджету та зберегти запас коштів для покриття майбутніх бюджетних потреб.

Андрій Пишний також зазначив, що протягом останніх тижнів долар США здорожчав щодо більшості валют, у тому числі гривні передусім через посилення геополітичної невизначеності, що спричинила турбулентність на світових фінансових і товарних ринках. Водночас обмінний курс гривні до євро та багатьох інших валют країн – основних торговельних партнерів України змінився незначно.

Також Пишний додав, що війна на Близькому Сході має і безпековий вимір: вона створює додаткові фінансові можливості для Росії продовжувати війну проти України.

«Затяжний конфлікт може створювати дефіцит, пов’язаний із необхідністю підтримувати достатній рівень протиповітряної оборони. Тож зростає ризик інтенсифікації обстрілів», – зазначив Пишний.

«Главком» писав, що український ринок пального залишається стабільним та забезпеченим ресурсом. Про це заявив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.За словами Шмигаля, наразі в Україні сформовано достатні запаси бензину та дизельного пального.

Протягом березня Україна вже імпортувала 250 тис. тонн бензину, дизелю та скрапленого газу, а в резервах є майже по 100 тис. тонн бензину та дизелю. Для порівняння, станом на 1 лютого в резервах було 64 тис. тонн бензину та 83 тис. тонн дизелю.