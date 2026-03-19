Кабмін виділив додаткові 7,7 млрд грн на житло для ВПО

Держава надаватиме житлові ваучери на 2 млн грн на сім'ю, домівка якої залишилася на окупованих територіях

Уряд спрямував додаткові 7,7 млрд грн на фінансування житлових програм для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Більша частина коштів піде на компенсацію за втрачене майно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами премʼєрки, програми орієнтовані на найбільш вразливі категорії громадян та мешканців міст, що зазнали найбільших руйнувань.

Так, 6,6 млрд грн виділено на «єВідновлення» для ВПО з тимчасово окупованих територій. Ці кошти забезпечать житло для понад 3,3 тис. родин, які мають статус учасника бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни.

«Держава надає житлові ваучери на суму 2 млн грн на одну людину або сім’ю, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованій території. За ними можна придбати житло на первинному або вторинному ринку або сплатити перший внесок чи погасити іпотечний кредит на новобудову», – пояснила урядовиця.

Податися на програму «єВідновлення» за компонентом «Житло для ВПО з ТОТ» можна через «Дію», а найближчим часом також у ЦНАПах або в нотаріусів.

Крім того, 1,1 млрд грн виділено на будівництво соціального орендного житла. Цей проєкт розроблений спеціально для маріупольців, які втратили оселі внаслідок повномасштабного вторгнення. Житло зможуть отримати 505 родин переселенців із Маріуполя.

До слова, Асоціація прифронтових міст та громад закликає запровадити на національному рівні «єдиний маршрут підтримки» для внутрішньо переміщених осіб похилого віку. Йдеться про комплексний соціальний супровід людей після евакуації з небезпечних територій.

До слова, у Миронівській громаді на Київщині буде збудовано модульне житлове містечко для внутрішньо переміщених осіб.