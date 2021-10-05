Україна зупинила будівництво нових ГЕС на Дністрі

Українська влада вирішила зосередитися на розвитку вже наявних гідроагрегатів

Україна призупинила будівництво шести нових ГЕС на Дністрі через економічну недоцільність. Про це у коментарі молдовському виданню Newsmaker розповів заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Михайло Хорев.

«На сьогоднішньому етапі будівництва нових ГЕС визнано економічно недоцільним», – пояснив він.

Чиновник додав, що зараз прийнято рішення розвивати старі гідроагрегати.

«В Україні були

плани побудувати ще кілька ГЕС, але детальне вивчення показало, що ні екологічно, ні економічно це не виправдано», – розповів Хорев.

Заступник міністра також додав, що зустрічі робочих груп спільно з молдовсько-українською комісією проводяться регулярно.

«Уже в кінці жовтня заплановано нове засідання спільної комісії, на якому ми обговоримо нагальні питання. У кулуарах конференцій ми вже переговорили з вашим міністром, пані Катараджиу (міністр довкілля Молдови Юліана Кантарджиу – Главком.), і намітили подальші плани. Є наміри відвідати гідроенергетичні об’єкти на території України, це без проблем буде задоволено. Ми зараз у стані абсолютного конструктиву», – сказав Хорев.

Водночас міністр довкілля Юліана Кантарджиу зазначила, що Молдова пропонуватиме укладання тристороннього договору між Україною, Молдовою та Румунією щодо співпраці з питань транскордонних вод.

Як повідомляв «Главком», Кишинів наполягає на європейській експертизі ризиків, що пов’язані з будівництвом нової української ГЕС на Дністрі.

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