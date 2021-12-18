Українці залишаться без хліба? Пекарський бізнес почав шантажувати владу

Зростання ціни на газ може призвести до збоїв у виробництві хліба

Виробники хліба просять президента і уряд забезпечити галузь пільговим газом

Асоціації хлібопекарської галузі звернулися до президента Володимира Зеленського та Кабінету Міністрів з проханням забезпечити пільговий газ для стабільності виробництва. До асоціацій входять понад 85 підприємств галузі. Про це йдеться у листі Всеукраїнської асоціації пекарів та асоціації «Укрхлібпром», повідомляє «Економічна правда».

Виробники заявили, що зростання ціни на газ, сировину та інших витрат призводить до збиткової діяльності хлібопекарських підприємств. Зокрема, за рік ціни на газ для бізнесу зросла майже вдесятеро – у січневому контракті вона сягнула 52 тис. грн за тис. куб. м.

Сергій Чекальський, співвласник HD-group, зазначив, що за таких контрактів частина ринку вже працює «в нуль» або отримує збитки. У січні, коли витрати на газ зростуть до понад 50 грн/куб, деяким підприємствам може не вистачити доходів, аби покрити заробітні плати.

Ціни на продукцію підприємства також не можуть підняти, адже вони зафіксовані контрактами з рітейлерами на певний час, пояснив підприємець.

«Такий стан речей найближчим часом невідворотно спровокує перебої в виробництві хліба та його постачанні в заклади торгівлі, неминуче виникнення соціальної напруги в суспільстві та інших негативних наслідків економічного та соціального характеру», – пишуть асоціації у листі до уряду та президента.

Відтак у галузі просять уряд втрутитися у ситуацію та виділити хлібопекарським підприємствам частину пільгового газу, або надавати цільову фінансову допомогу. У листі йдеться про 10-12 млн куб. м. на місяць.

Раніше про те, що в Україні можуть початися перебої з виробництвом хліба через великі ціни на газ, повідомляв Дмитро Разумков.

Нагадаємо, керівник об'єднання «Укрхлібпром» Олександр Васильченко в інтерв’ю «Главкому» розповів, що в Україні хліб помітно дорожчий, ніж у європейських країнах, через високий податок на додану вартість (ПДВ). В той час, як інші держави в умовах пандемії коронавірусу обмежують експорт та створюють стратегічні запаси зерна, в Україні цього року знехтували продовольчою безпекою.

Васильченко розповів, що внутрішнє споживання пшениці складає до 7 млн тонн (з них 5,5 млн тонн – пшениця продовольча, решта – фуражна).

В Україні зібрано рекордний урожай пшениці – 32,2 млн тонн у бункерній вазі. «Якщо після очищення зерна виходить 30 млн тонн, то забираємо квоту трейдерів, і отримуємо на власні потреби лише 4,7 млн тонн. Тобто дефіцит – 800 тис. тонн. І це при тому, що інші країни в умовах пандемії коронавірусу обмежують експорт, створюють стратегічні запаси», – зауважив Васильченко.

Раніше повідомлялося, що зростання цін на зерно та неефективний контроль обсягів його експорту невдовзі кардинально позначаться на цінах на хліб в Україні.