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    Коли знизиться ціна на цукор: прогноз фахівців

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    Коли зберуть новий урожай буряків, ціни на цукор мають знизитися - Коли знизиться ціна на цукор: прогноз фахівців
    Коли зберуть новий урожай буряків, ціни на цукор мають знизитися
    Фото з відкритих джерел

    Ціна на цукор восени стабілізується і може знизитися

    Українські фахівці передбачили, що з настанням осені ціни на цукор можуть почати знижуватися. Про це повідомляє пресслужба асоціації «Укрцукор».

    Експерти кажуть, що на вартість цукру позитивно вплине хороший урожай буряків. Це своєю чергою знизить вартість продукту на ринку.

    «Відповідно, новий сезон виробництва цукру дозволить як мінімум зупинити подальше зростання ціни на продукт, а можливо, призведе і до його зниження», – говорять фахівці.

    За останні пів року вартість цукру для українців зросла майже на 80%.

    Нагадаємо, у світі подорожчали тростинний і рафінований (білий) цукор на тлі скорочення постачання з Бразилії.

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    Теги: ціни урожай
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    Коли знизиться ціна на цукор: прогноз фахівців