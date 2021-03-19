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    Економіка та фінанси

    Українців каратимуть за борги по комуналці: до чого готуватися

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    Українців каратимуть за борги по комуналці: до чого готуватися

    Припинення надання комунальних послуг застосовується в разі несплати або оплати комунальних послуг не в повному обсязі

    В Україні за несплату за користування житлово-комунальними послугами до боржників може застосовуватися відповідальність у вигляді: стягнення пені, припинення надання комунальних послуг, виселення з житла і звернення стягнення на нерухомість.

    Про це повідомляє Центр з надання безоплатної правової допомоги. У разі несвоєчасної оплати платежів споживач зобов'язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище ніж 0,01% суми боргу за кожен день прострочення.

    Водночас загальний розмір пені не повинен перевищувати 100% від загальної суми боргу. Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці.

    Також може бути припинення надання комунальних послуг. Застосовується в разі несплати або оплати не в повному обсязі і терміни, встановлені законом і договором, крім випадків, коли якість і/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору. До того ж вимкнення електроустановки може застосовуватися тільки в разі несплати використаної (спожитої) електроенергії.

    Звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні (списання коштів із рахунків) і примусовій реалізації. Однак цьому передує звернення постачальника комунальних послуг у суд із позовом або заявою про видачу судового наказу про стягнення заборгованості, оскільки факт заборгованості не є підставою для виселення.

    У разі винесення судом позитивного рішення або видачі судового наказу про стягнення суми заборгованості постачальник повинен звернутися до виконавчої служби або приватного виконавця з документом про стягнення в примусовому порядку, зокрема і шляхом накладення арешту на майно. Разом із житловим будинком стягнення відноситься на прилеглу земельну ділянку, що належить боржникові. Після документального підтвердження виконавець накладає на нього арешт і вносить відомості про арешт до відповідного реєстру.

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    Джерело: Обозреватель

    Теги: економіка нерухомість комуналка арешт майно
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