Українцям підвищать пенсії: уряд схвалив зміни до бюджету



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Загалом видаткова частина бюджету пенсійного фонду зросла на 32 973,4 млн гривень

Кабінет міністрів України схвалив зміни до бюджету Пенсійного фонду на 2020 рік.

Про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики України.

«Урядом схвалені зміни до бюджету Пенсійного фонду на 2020 рік. Відповідний акт розроблено Мінсоцполітики на виконання Закону України від 13 квітня 2020 р. № 553-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та прийнято на засіданні уряду 8 липня 2020 року», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, зміни до бюджету ПФУ на 2020 рік вносяться у зв’язку із збільшення асигнувань з державного бюджету, а саме фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду на суму 29 704,1 млн гривень (з 172 576,3 млн грн до 202 280,4 млн грн).

У Мінсцполітики пояснюють, що ці кошти були спрямовані на реалізацію ухваленої урядом 1 квітня 2020 року постанови № 251 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році» щодо тримірного підвищення пенсій.

Зокрема, інформують у відомстві, 80-річним особам збільшено розмір пенсії на 500 грн з 1 квітня; також у квітні виплачено одноразову допомогу пенсіонерам в розмірі 1000 грн у зв’язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та з 1 травня проведено перерахунок пенсій відповідно до ч. 2 ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування«.

Загалом видаткова частина бюджету Фонду зросла на 32 973,4 млн гривень, ідеться в повідомленні.

При цьому зменшено адміністративні видатки, пов’язані із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України на 59,7 млн гривень.

Дохідна частина бюджету Фонду в цілому зросла на 32 943,6 млн гривень, з яких 29 704,1 млн грн кошти Державного бюджету України.

У міністерстві наголошують, що з урахуванням зазначених змін бюджет ПФУ на 2020 рік є збалансованим із залишком на кінець року 224,8 млн гривень.

Також 8 липня Кабмін схвалив проєкт закону про компенсації за затримки пенсій і зарплат.

Нагадаємо, що в Україні відтепер пенсія за віком призначається автоматично.

До слова, накопичувальну пенсію в Україні можуть запровадити з 1 січня 2021 року.