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    Люди не платитимуть: експерт прогнозує комунальний колапс в Україні

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    Зараз вже спостерігається складна ситуація з оплатою за житлово-комунальні послуги - Люди не платитимуть: експерт прогнозує комунальний колапс в Україні
    Зараз вже спостерігається складна ситуація з оплатою за житлово-комунальні послуги
    Фото з відкритих джерел

    Тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні продовжують зростати, а борги ростуть

    В Україні зняли мораторій на відключення від комунальних послуг боржників, який діяв раніше на період карантину, і тепер обмеження залишаться працювати тільки в регіонах з «червоним» рівнем епідеміологічної небезпеки. При цьому в країні за рік заборгованість населення за комуналку зросла майже вдвічі. Про це розповів голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі «Апостроф TV».

    Експерт зважаючи на таку ситуацію відзначає ризик продовження тенденції до накопичення боргів, що може призвести до колапсу.

    Також він звернув увагу, що тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні продовжують зростати, і громадянам стає складніше вчасно оплачувати платіжки, що приходять.

    «Люди не платитимуть, зростатиме заборгованість. Це буде колапс», – каже Попенко.

    За його словами, і зараз спостерігається складна ситуація з оплатою за житлово-комунальні послуги. Так, після збільшення тарифів на газ та опалення з 1 жовтня 2020 року по 1 лютого 2021-го, заборгованість споживачів за комуналку за кілька місяців збільшилася на 25,6 мільярда гривень.

    «При тому до цього борги за комунальні послуги росли на 5 мільярдів на рік. А тут за чотири місяці вони зросли на 25 мільярдів», – наголошує Попенко.

    Втім, в літні місяці українці змогли погасити заборгованості на суму приблизно 10-12 мільярдів гривень, проте це не мало істотного впливу на ситуацію.

    «Половина з цих боргів залишилася. Тобто фактично заборгованість за житлово-комунальні послуги у порівнянні з минулим роком зросла майже вдвічі», – резюмував експерт.

    Зазначимо, за даними Держстату України, борги населення за комунальні послуги станом на кінець червня 2021 року склали 70,6 мільярда гривень.

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    Теги: ЖКГ газ тарифи гроші опалювальний сезон комуналка електроенергія опалення криза українці послуги населення
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    Люди не платитимуть: експерт прогнозує комунальний колапс в Україні