Заборона на поховання воїнів, які мали судимість, на Національному кладовищі: реакція Решетилової

Решетилова: Не можна ранжувати життя, віддані на захист Батьківщини

У законі «Про поховання та похоронну справу» міститься норма, яка не дозволяє ховати загиблих захисників з-поміж засуджених на Національному військовому меморіальному кладовищі. Військова омбудсменка Ольга Решетилова розкритикувала норму закону та назвала її дискримінаційною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у Facebook.

Юридична радниця Захисту в'язнів України Анна Скрипка наголосила, що організація звернулася до військового омбудсмена щодо цієї норми. «Офіс підтримав нашу позицію: заборона на поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі людей, які на день смерті мали незняту або непогашену судимість за умисний злочин, є дискримінаційною. Це означає, що держава не може ділити загиблих захисників і захисниць на «гідних» і «негідних» пам’яті – після смерті, після служби, після жертви», – написала вона.

Зазначається, що Офіс військового омбудсмана офіційно звернувся до комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів

з пропозицією виключити відповідне положення зі статті 15-1 закону України «Про поховання та похоронну справу» у межах доопрацювання законопроєкту щодо місць поховання загиблих захисників (реєстр. №13693 від 25.08.2025).

Водночас Решетилова наголосила: «До свого сорому я не знала про дискримінаційну норму в законі «Про поховання та похоронну справу», яка не дозволяє ховати загиблих захисників з числа засуджених на НВМК. Вчора ми звернулися до Комітету ВР з питань соціальної політики та прав ветеранів з проханням знайти можливість виключити цей абсурд із закону. Не можна ранжувати життя, віддані на захист Батьківщини. Дякую Анні Скрипці, що звернули увагу на цю проблему».

Нагадаємо, Національне військове меморіальне кладовище продовжує поховання військових на території комплексу в Мархалівці, що на Київщині, попри заборону Верховного Суду України.

Як повідомлялося, третій армійський корпус став на захист військового меморіального кладовища. У Третьому корпусі рішення про закриття назвали рейдерством за межею людяності та здорового глузду.