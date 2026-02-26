Головна Світ Політика
NYT: катер, який потрапив у перестрілку з кубинськими військовими, не належав США

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Кубинська влада заявила, що катер США увійшов у територіальні води країни та відкрив вогонь по прикордонному патрулю
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Рубіо поінформував Венса про інцидент із катером

Уряд Куби заявив, що кубинські військові відкрили вогонь по швидкісному катеру зі США, який, за їхніми даними, порушив води країни. Перші повідомлення у ЗМІ свідчили, що катер був частиною флотилії з невизначеної кількості суден, пише «Главком».

Однак оновлені розвіддані підтверджують, що атаковано було лише один човен. За даними The New York Times, судно не належало Береговій охороні або ВМС США. За словами американського посадовця, США не мали жодних кораблів у районі стрілянини.

Віцепрезидент Джей Ді Венс повідомив журналістам, що держсекретар Марко Рубіо поінформував його про інцидент із катером, однак переадресував подальші запитання до Білого дому, зазначивши, що має небагато деталей.

«Сподіваємося, що все не так погано, як може бути, але я не можу сказати більше, бо просто не знаю більше», – додав Венс.

Нагадаємо, кубинська влада заявила, що катер США увійшов у територіальні води країни та відкрив вогонь по прикордонному патрулю. У відповідь кубинські військові застосували зброю.

У результаті загинули чотири людини, ще шестеро отримали поранення. Також був поранений командир кубинського патрульного судна.

За даними Міністерства внутрішніх справ Куби, судно було зареєстроване у Флориді під номером FL7726SH. Особи загиблих та поранених поки не встановлені.

