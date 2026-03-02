Президент присвоїв почесне найменування «Лиманська» 63-й бригаді Сухопутних військ

«Присвоїти 63 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ Збройних сил України почесне найменування «Лиманська» та надалі іменувати її»

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесного найменування 63 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №213/2026.

«З метою відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України, постановляю: присвоїти 63 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ Збройних сил України почесне найменування «Лиманська» та надалі іменувати її – 63 окрема механізована Лиманська бригада Сухопутних військ Збройних сил України», – йдеться в указі.

До слова, 25 лютого президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Герой України військовим Сил безпеки та оборони. Глава держави також нагородив захисників орденами й медалями та присвоїв військові звання.

Також президент підписав укази про присвоєння військових звань і нагородження українських воїнів відзнакою «Хрест бойових заслуг», орденами «За заслуги», Богдана Хмельницького, «За мужність», Данила Галицького та медалями. Зокрема, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня відзначений міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Як повідомлялося, у четверті роковини початку повномасштабного російського вторгнення президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами волонтерів, енергетиків, учителів, медиків, журналістів, культурних діячів і спортсменів.