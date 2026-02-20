Син підозрюваного у вбивстві Парубія загинув на війні: результати ДНК-експертизи

Тіло захисника було повернуте Україні в межах обміну ще у серпні 2025 року, проте ідентифікація завершена лише зараз

Стали відомі результати ДНК-експертизи тіла військовослужбовця 93-ї бригади Михайла-Віктора Сцельнікова на позивний Лемберг, який зник безвісти у травні 2023 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис матері воїна, письменниці Олени Чернінької.

За словами матері, експертиза підтвердила збіг на 99,99%. Тіло захисника було повернуте Україні в межах обміну ще у серпні 2025 року, проте ідентифікація зевершена лише зараз.

«Стоп пошук! На щиті! Щойно подзвонили з моргу... Приїде Михасик у свій рідний Львів на поховання приблизно за два тижні», – написала Олена Чернінька.

Згодом мама полеглого воїна опублікувала ще один, сповнений розпачу, допис після дзвінка з моргу. Вона згадує сина як успішного та вмотивованого чоловіка, який не міг терпіти несправедливість.

«Боже... кісточки одні... дзвонить паталогоанатом... Міша перед нею на столі... повністю весь скелет... одні кісточки... навіть волоссячка вже немає... твого розкішного чорного волоссячка... одні кісточки від мого найкращого в світі Мішечки... дивлюсь на фото і в мене не збігаються картинки... кісточки... все, що від тебе залишилось, мій рідний... такий крутий мій син, був здоровий, успішний, добре вихований, вмотивований, любив Батьківщину, любив усіх... ніколи не йшов повз несправедливість... і все що залишилось – одні кісточки... мій рідний, як же я тебе люблю... На фото – початок великої війни, ти ще тут повненький і як завжди усміхнений...», – написала мати.

Михайло-Віктор Сцельніков, воїн розвідки 93-ї бригади. Таким він пішов захищати Україну у 2022 році фото: Олена Чернінька/Facebook

Олена Чернінька опублікувала одне з останніх відео Лемберга, «За 5 діб до зникнення безвісти... Дорога в Бахмут...», – написала вона.

Михайло-Віктор Сцельніков пішов на фронт добровольцем після початку повномасштабного вторгнення. Він служив у розвідці третього механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Останній бій воїн прийняв у Бахмуті.

Ця історія набула особливого резонансу через особу батька загиблого – Михайла Сцельнікова, якого підозрюють у вбивстві ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія. Олена Чернінька раніше наголошувала, що вона та син не підтримували зв’язок із підозрюваним протягом останніх 27 років.

Сам підозрюваний у суді визнав провину та заявляв, що пішов на злочин нібито через «помсту владі» та бажання потрапити на обмін до РФ, щоб знайти тіло сина. Водночас родина воїна закликала не пов’язувати чесне ім'я Михайла-Віктора з діями підсудного.

«Лемберґ: мамцю, ну не плач»

Трагедії сина Олена Чернінька присвятила книгу «Лемберґ: мамцю, ну не плач», у якій описала біль матері, чия дитина зникла у пеклі Бахмута. Це історія про одного сина, але водночас і про мільйони матерів, які переживають такий самий біль.

У своїй книзі через спогади, почуття та переживання авторка ділиться своїм шляхом болю й надії, шукаючи світло у темряві втрат, адже війна забирає найдорожче, залишаючи пустоту й невідомість, та разом з тим дарує інший вимір любові, який здатен перемагати біль і страх. Це книга для кожного, хто пережив втрату, хто продовжує чекати, хто навчився жити попри все. Вона промовляє до пам'яті й сили духу, нагадуючи, що навіть у найтяжчі миті життя не зупиняється, і ми повинні нести у серці тих, кого забрала війна.

Олена Чернінька присвятила синові книгу «Лемберґ: мамцю, ну не плач» фото з відкритих джерел

Поховання захисника Михайла-Віктора Сцельнікова відбудеться у Львові орієнтовно за два тижні, після завершення всіх необхідних процедур.