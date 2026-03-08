Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ексдепутатка Савченко отримала чергове військове звання

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Ексдепутатка Савченко отримала чергове військове звання
Савченко стала майором Збройних сил України
фото з відкритих джерел

«До Перемоги!», – коротко прокоментувала своє підвищення Надія Савченко

Колишня депутатка Верховної Ради, а нині військовослужбовиця Надія Савченко, отримала чергове звання. Вона стала майором Збройних сил України. Як інформує «Главком», про це Савченко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«До Перемоги!», – коротко прокоментувала своє підвищення Надія Савченко.

До слова, сестра Надії Віра Савченко теж служить. Вона саперка у 127 батальйоні ТРО і вже встигла здобути нагороду – хрест «Військова честь».

Раніше Надія Савченко опублікувала відео, відповідаючи на інформацію російських пропагандистів про її нібито загибель у зоні бойових дій.

Нагадаємо, нещодавно російський «військкор» Володимир Романов стверджував, що 11 травня російські військові нібито вдарили авіабомбою по штабу 112 бригади територіальної оборони ЗСУ. Унаслідок цього буцімто й загинула Савченко.

«Незважаючи на те, що кацапів уже немає де ховати в українській землі, вони все хоронять нашу Надію. Надія є і буде! Вгамуйтесь, убогі!» — так коментувала інформацію пропагандистів сестра ексдепутатки Віра.

Савченко та її сестру призвали на військову службу ще навесні 2022 року. У матеріалах справи проти сестер за підозрою в підробленні COVID-сертифікатів йдеться, що наказом командира від 24 лютого 2022 року колишню депутатку, яка є старшою лейтенанткою запасу, зарахували в розпорядження командира військової частини.

Також народна депутатка Мар'яна Безугла стверджує, що колишня нардепка Надія Савченко – командир роти в одній із бригад ТрО, відповідальна за прорив ворога в Очеретиному і в наступі на Покровськ. «У мережі з’явилася інформація, що Надія Савченко воює як командир роти в одній із бригад ТрО. Однак ніхто не писав, що, як мені стало відомо, саме її самовільний і неочікуваний наказ на відступ підрозділу спричинив «ефект доміно» прориву в Очеретиному, що запустило каскадні процеси формування наступу росіян на Покровськ. Зверніть увагу на рацію, яку використовує Савченко, – це саме той варіант, який легко прослуховується росіянами», – написала Безугла. Також нардепка попросила Службу безпеки України детально дослідити діяльність Савченко в ЗСУ. До слова, сама Савченко довгий час приховувала, де саме вона воює.

У відповідь Надія Савченко звернулася до Служби безпеки та Державне бюро розслідувань, щоб правоохоронці перевірили народну обраницю Мар'яну Безуглу «на предмет державної зради». 

Читайте також:

Теги: Надія Савченко ЗСУ наказ військові Віра Савченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Історія показує: після війни країни майже ніколи не минають фазу великого розбору
Після війни. Винуватці й королі моменту
17 лютого, 13:03
У ДТЕК створили окрему страхову програму для ветеранів «Ветеран+»
ДТЕК доєднався до спільноти бізнесу дружнього до ветеранів Новини компаній
16 лютого, 18:26
Кубинські військові відкрили вогонь по швидкісному катеру з Флориди
Куба заявила, що відкрила вогонь по човну, який прибув зі США: є загиблі
25 лютого, 23:18
Федоров зустрівся з Троельсом Лундом Поульсеном
Україна і Данія домовилися про модернізацію одного з навчальних центрів ЗСУ
24 лютого, 15:39
Микола Пушко, який перебуває в полоні вже 46 місяців, зачитав звернення до Путіна
Окупанти, які перебувають у полоні вже четвертий рік, звернулися до Путіна
28 лютого, 20:15
Запуск іранської балістичної ракети Fatteh-110
Іран атакував військові бази в одній із країн ЄС
1 березня, 15:59
За даними Пентагону, за межами США розташовано до 800 американських баз
Пентагон оголосив найвищий рівень готовності для всіх військових баз США
2 березня, 16:36
Клопотенко роз’яснив роль у проєкті рецептів для ЗСУ
Клопотенко буде розробляти рецепти для ЗСУ? Кухар-шоумен дав роз'яснення
3 березня, 14:17
Науковиця вважає, що українські захисники повернуться з фронту з унікальним психологічним капіталом – статусом переможця
Українські захисники повернуться додому з унікальною психологією: пояснення Лібанової
6 березня, 15:30

Події в Україні

Комбриг назвав головну проблему армії
Комбриг назвав головну проблему армії
Зеленський розповів, скільки території ЗСУ повернули під свій контроль на півдні
Зеленський розповів, скільки території ЗСУ повернули під свій контроль на півдні
Ексдепутатка Савченко отримала чергове військове звання
Ексдепутатка Савченко отримала чергове військове звання
Зеленський пояснив, як конфлікт на Близькому Сході вплине на підтримку України
Зеленський пояснив, як конфлікт на Близькому Сході вплине на підтримку України
Генерал розкрив плани Путіна на весняно-літній наступ
Генерал розкрив плани Путіна на весняно-літній наступ
Президент розкрив, на яких напрямках росіяни готуються наступати навесні
Президент розкрив, на яких напрямках росіяни готуються наступати навесні

Новини

Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Сьогодні, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Сьогодні, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
Вчора, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
Вчора, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Вчора, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
6 березня, 22:38

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua