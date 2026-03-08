Ексдепутатка Савченко отримала чергове військове звання

«До Перемоги!», – коротко прокоментувала своє підвищення Надія Савченко

Колишня депутатка Верховної Ради, а нині військовослужбовиця Надія Савченко, отримала чергове звання. Вона стала майором Збройних сил України. Як інформує «Главком», про це Савченко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

До слова, сестра Надії Віра Савченко теж служить. Вона саперка у 127 батальйоні ТРО і вже встигла здобути нагороду – хрест «Військова честь».

Раніше Надія Савченко опублікувала відео, відповідаючи на інформацію російських пропагандистів про її нібито загибель у зоні бойових дій.

Нагадаємо, нещодавно російський «військкор» Володимир Романов стверджував, що 11 травня російські військові нібито вдарили авіабомбою по штабу 112 бригади територіальної оборони ЗСУ. Унаслідок цього буцімто й загинула Савченко.

«Незважаючи на те, що кацапів уже немає де ховати в українській землі, вони все хоронять нашу Надію. Надія є і буде! Вгамуйтесь, убогі!» — так коментувала інформацію пропагандистів сестра ексдепутатки Віра.

Савченко та її сестру призвали на військову службу ще навесні 2022 року. У матеріалах справи проти сестер за підозрою в підробленні COVID-сертифікатів йдеться, що наказом командира від 24 лютого 2022 року колишню депутатку, яка є старшою лейтенанткою запасу, зарахували в розпорядження командира військової частини.

Також народна депутатка Мар'яна Безугла стверджує, що колишня нардепка Надія Савченко – командир роти в одній із бригад ТрО, відповідальна за прорив ворога в Очеретиному і в наступі на Покровськ. «У мережі з’явилася інформація, що Надія Савченко воює як командир роти в одній із бригад ТрО. Однак ніхто не писав, що, як мені стало відомо, саме її самовільний і неочікуваний наказ на відступ підрозділу спричинив «ефект доміно» прориву в Очеретиному, що запустило каскадні процеси формування наступу росіян на Покровськ. Зверніть увагу на рацію, яку використовує Савченко, – це саме той варіант, який легко прослуховується росіянами», – написала Безугла. Також нардепка попросила Службу безпеки України детально дослідити діяльність Савченко в ЗСУ. До слова, сама Савченко довгий час приховувала, де саме вона воює.

У відповідь Надія Савченко звернулася до Служби безпеки та Державне бюро розслідувань, щоб правоохоронці перевірили народну обраницю Мар'яну Безуглу «на предмет державної зради».