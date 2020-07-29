  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Українські виробники томатів хочуть втричі більше безмитних квот в оновленій Угоді про асоціацію

    • Розсилка
    На збільшення квот сподіваються не лише виробники томатів, але й зерна та тваринницької продукції - Українські виробники томатів хочуть втричі більше безмитних квот в оновленій Угоді про асоціацію
    На збільшення квот сподіваються не лише виробники томатів, але й зерна та тваринницької продукції

    Аграрії сподіваються на збільшення квот з 10 до 30 тис тонн на рік

    Українські виробники томатів хочуть збільшити безмитні квоти в оновленій Угоді про асоціацію з 10 тисяч до 30 тисяч тонн на рік.

    Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», про це сказав фінансовий директор компанії Agrofusion Іван Сакаль у вівторок під час зустрічі бізнесу з віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанишиною.

    «Ми дуже сподіваємося, що уряду вдасться цю квоту підвищити бодай до 30 тисяч тонн», - зазначив він.

    Зазначається, що на збільшення квот сподіваються і виробники зерна та тваринницької продукції.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Брюсселю висловив сподівання, що оновлення Угоди про асоціацію буде центральною темою майбутнього саміту Україна-ЄС, що запланований на 1 жовтня.

    ЄС продукти аграрії врожай
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ