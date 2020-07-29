Українські виробники томатів хочуть втричі більше безмитних квот в оновленій Угоді про асоціацію



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На збільшення квот сподіваються не лише виробники томатів, але й зерна та тваринницької продукції

Аграрії сподіваються на збільшення квот з 10 до 30 тис тонн на рік

Українські виробники томатів хочуть збільшити безмитні квоти в оновленій Угоді про асоціацію з 10 тисяч до 30 тисяч тонн на рік.

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», про це сказав фінансовий директор компанії Agrofusion Іван Сакаль у вівторок під час зустрічі бізнесу з віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанишиною.

«Ми дуже сподіваємося, що уряду вдасться цю квоту підвищити бодай до 30 тисяч тонн», - зазначив він.

Зазначається, що на збільшення квот сподіваються і виробники зерна та тваринницької продукції.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Брюсселю висловив сподівання, що оновлення Угоди про асоціацію буде центральною темою майбутнього саміту Україна-ЄС, що запланований на 1 жовтня.