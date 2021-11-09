На Харківщині верблюд вийшов пастися на поле (фото)

Під Харковом помітили екзотичного для наших країв ссавця на випасі

Під Харковом жителі сфотографували верблюда, що мирно пасся на полі. Поруч із твариною нікого не було, тому очевидці припустили, що тварина загубилася або втекла з розплідника. Фотографії верблюда опублікували у Telegram-каналі «Харків 1654».

Як зазначили у публікації, верблюд вільно гуляв полем у Харківському районі, у напрямку на Липці.

«У Харківському районі бачили верблюда, що гуляє, далеко від населеного пункту. Може загубився чи втік?! Як їхати у бік Липців», – сказано в коментарі до фото.

Мешканці цієї місцевості повідомили, що неподалік цього місця є ферма, на якій дійсно живуть верблюди.

Також зазначили, що верблюди утримуються не в дуже добрих умовах та іноді вириваються на волю.

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