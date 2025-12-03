Французькі компанії мають значні можливості у розвитку української енергетики – гендиректор ДТЕК

Максим Тімченко зустрівся з послом Франції

Розвиток української енергосистеми відкриває великі можливості для французьких компаній. Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко на зустрічі з послом Франції в Україні Гаелем Вейсьєром.

Тімченко наголосив, що в умовах постійних обстрілів енергосистеми росією, підтримка Франції ніколи не була такою важливою.

Минулого тижня очільник ДТЕК зустрівся з послом Франції в Україні Гаелем Вейсьєром. Під час зустрічі вони обговорили подальше зміцнення співпраці України та Франції.

«Я наголосив, що український ринок також є великою можливістю для провідних французьких компаній світу, оскільки набирає обертів завдання побудови потужнішої та чистішої енергетичної системи для України», – підкреслив Тімченко.

Він наголосив, що ДТЕК шукає всі можливості для розширення партнерств у розвитку відновлювальної генерації та систем накопичення енергії.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК Ріната Ахметова працює над створенням можливостей для іноземних компаній інвестувати в Україну.