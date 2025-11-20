У низці областей введено екстрені відключення світла

За командою «Укренерго» застосовані екстрені відключення

У столиці, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях введено екстрені відключення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

«Через ситуацію в енергосистемі за командою «Укренерго» застосовані екстрені відключення», – йдеться у повідомленні.

Також через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак 20 листопада по Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ) за командою НЕК «Укренерго». Про це повідомляє «Черкасиобленерго».

«Також продовжують діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії», – наголошує обленерго.

Згодом «Укренерго» підтвердило, що через складну ситуацію в енергосистемі – у більшості регіонів України застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.