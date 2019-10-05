Українці почали частіше страхувати своє життя



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Обсяг виплат становив 284,6 млн грн

З початку 2019 року 2,07 млн українців застрахували своє життя, що на 62,6% більше у порівнянні з 2018 роком.

Про це повідомляє Finbalance.

Згідно з повідомленням, станом на 30 червня 2019 року на ринку працювали 26 компаній, які здійснюють страхування життя (станом на 30 червня 2018 року їх було 31).

«Їх валові страхові платежі (премії, внески) при страхуванні життя на 30.06.2019 становили 2,1 млрд грн, що на 20,7% більше, ніж за аналогічний період 2018 року (на 30.06.2018 – 1,73 млрд грн). Із вказаної суми 2 млрд грн надійшли від фізосіб, а 80,7 млн грн – від юросіб. Обсяг виплат становив 284,6 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 30 червня 2019 року кількість застрахованих фізосіб збільшилась до 4,74 млн осіб, а 30 червня 2018 року було 4,08 млн осіб.

Нагадаємо, у Вінниці квартири новоселів застрахували від несподіванок.