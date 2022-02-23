«Укравтодор» ініціював аналіз інтерв'ю Амірханяна, який перебуває у розшуку

Араїка Амірханяна перебуває у розшуку за підозрою у фінансуванні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу

Амірханян входить до переліку осіб, стосовно яких запроваджено персональні санкції РНБО України

Інтерв'ю, що «Українська правда» взяла у Араїка Амірханяна, який перебуває у розшуку за підозрою у фінансуванні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу, заслуговує на неупереджену незалежну оцінку журналістської спільноти.

Відповідну заяву на своїй сторінці в Facebook розмістив Укравтодор.

«Враховуючи компліментарний тон інтерв’ю, відсутність критичних збалансованих питань на тлі відверто кримінального минулого Амірханяна, ініціюємо проведення системного медіааналізу його інтерв’ю на факт відповідності засадам журналістики. З відповідними офіційними листами ми вже звернулись до ключових незалежних центрів медіааналітики в Україні», – йдеться у заяві Укравтодору, яка стала реакцією на інтерв'ю Араїка Амірханяна журналісту Миколі Топалову та головній редакторці «Української правди» Севгіль Мусаєвій, що вийшло в «Економічній правді» 18 лютого 2022 року.

У відомстві впевнені, що спроба УП медійно відбілити репутацію Амірханяна, який ховається від органів досудового розслідування, і одночасно представити його припущення в якості гіпотез, що заслуговують на увагу, говорить про порушення базових основ журналістської етики.

Укравтодор навів також деякі факти із біографії Амірханяна. Зокрема, 19 червня 2019 року Амірханяна було затримано СБУ за підозрою у фінансуванні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з тимчасово окупованим Кримом та заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах.

СБУ також викрила протиправну діяльність ТДВ «Первомайський спецкар'єр», фактичним власником якого є Араїк Амірханян, внаслідок якої державі було завдано збитків на понад 280 млн грн.

Також підприємства, що входять до сфери впливу Амірханяна, у 2020 році були причетні до блокування тендерів на дорожньо-ремонтні роботи на загальну суму близько 6 млрд гривень.

Амірханян також входить до переліку осіб, стосовно яких запроваджено персональні санкції РНБО України.

«Тому журналісти, які беруть інтерв’ю у злочинця, мають розуміти, що подальше сприйняття його слів у медіа буде на їх совісті», – зазначили в Укравтодорі.