«Укрзалізниця» укладе угоду на $140 млн з General Electric

Подробиці угоди можна буде дізнатися після підписання контракту 23 лютого

«Укрзалізниця» планує укласти угоду на 140 мільйонів доларів з американською компанією General Electric. Про це йдеться у квартальному звіті Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest, який створено за сприяння Кабінету міністрів України. У першому кварталі 2018 року очікується інвестиційне рішення зі співпраці з GE



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Подробиці угоди можна буде дізнатися після підписання контракту 23 лютого

«Укрзалізниця» планує укласти угоду на 140 мільйонів доларів з американською компанією General Electric.

Про це йдеться у квартальному звіті Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest, який створено за сприяння Кабінету міністрів України.

У першому кварталі 2018 року очікується інвестиційне рішення зі співпраці з GE Transportation на 140 мільйонів доларів. Проте не уточнюється, про яку саме співпрацю йдеться.

«Структура угоди не розголошується, це конфіденційна інформація. Підписання контракту буде 23 лютого. Тоді зможете дізнатись подробиці. Але це прямий контракт з GE, тому корупції немає», — сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Експерт у питаннях транспорту Олександр Кава каже, що приблизно в таку суму оцінюється вартість 30 тепловозів, які «Укрзалізниця» планує цього року закупити у американського виробника. За його інформацією, не йдеться про інвестиції американської компанії в українські підприємства.

Раніше повідомлялося, що Кабімін затвердив фінансовий план «Укрзалізниці»та схвалив планований випуск облігацій на 2 мільярди гривень.

До слова, «Укрзалізниця» змінила порядок формування ціни на користування вантажними вагонами.