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    Економіка та фінанси

    Укрзалізниця призупиняє рух приміських потягів через держаний кордон

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    Укрзалізниця призупиняє рух приміських потягів через держаний кордон

    Обмеження руху здійснюється відповідно до постанови Кабміну з метою попередження розповсюдження коронавірусу - пресслужба

    Укрзалізниця призупиняє рух і обмежує маршрут низки приміських і регіональних поїздів, що курсують через державний кордон. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Зазначається, що це здійснюється відповідно до постанови Кабміну з метою попередження розповсюдження на території України коронавірусної інфекції COVID-19.

    Через державний кордон між Україною та Республікою Білорусь

    Відмінені поїзда

    6081/6082

    Ковель – Вижва – Ковель

    з 16.03.2020

    6309/6316

    Вижва – Хотислав – Вижва

    з 16.03.2020

    856/855

    Гомель – Сновськ – Гомель

    з 21.03.2020

    Обмежено маршрут

    6315/6310

    Ковель – Хотислав – Ковель

    обмежено по станції Заболоття на дільниці Заболоття – Хотислав – Заболоття курсування відмінено

    з 16.03.2020

    6389/6390

    Сарни – Горинь – Здолбунів

    обмежено по станції Удрицьк на дільниці Удрицьк – Горинь – Удрицьк курсування відмінено;

    з 16.03.2020

    6341/6342, №6343/6344

    Брест – Заболоття – Брест

    обмежено по станції Хотислав на дільниці Хотислав – Заболоття – Хотислав курсування відмінено;

    з 16.03.2020

    6217/6218

    Барановичі – Удрицьк – Барановичі

    обмежено по станції Горинь на дільниці Горинь – Удрицьк – Горинь курсування відмінено.

    з 16.03.2020

    6851/6852

    Чернігів – Йолча – Чернігів

    по суботах обмежено по станції Неданчичі на дільниці Неданчичі – Йолча – Неданчичі курсування відмінено.

    з 21.03.2020

     

    Через державний кордон між Україною та Республікою Польща

    Обмежено маршрут

    6103/6104, 6105/6106, 6107/6108, 6113/6114

    Львів – Держкордон – Львів 

    обмежено по станції Мостиська-2 на дільниці Мостиська-2 – Держкордон – Мостиська-2 курсування відмінено.

    з 16.03.2020

     

    Через державний кордон між Україною та Республікою Молдова

    Відмінені поїзди

    6202/6201, 6204/6203

    Рені – Етулія – Рені

    з 16.03.2020

    841/842

    Кишинів – Одеса – Кишинів

    з 20.03.2020

    966/965

    Чернівці – Ларга – Чернівці

    із Чернівців з 13.03.2020 із Ларги з 17.03.2020

    968/967

    Чернівці – Сокиряни – Чернівці 

    з 16.03.2020.

    Нагадаємо, Укрзалізниця пообіцяла повернути повну вартість квитків на скасовані міжнародні рейси.

    Як повідомлялося, з 15 березня Україна обмежила пасажирське залізничне сполучення з Польщею.

    Білорусь Польща Молдова Одеса Укрзалізниця Львів Україна Чернігів Чернівці кордон
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