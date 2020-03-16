Укрзалізниця призупиняє рух приміських потягів через держаний кордон



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Обмеження руху здійснюється відповідно до постанови Кабміну з метою попередження розповсюдження коронавірусу - пресслужба

Укрзалізниця призупиняє рух і обмежує маршрут низки приміських і регіональних поїздів, що курсують через державний кордон. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що це здійснюється відповідно до постанови Кабміну з метою попередження розповсюдження на території України коронавірусної інфекції COVID-19.

Через державний кордон між Україною та Республікою Білорусь Відмінені поїзда 6081/6082 Ковель – Вижва – Ковель з 16.03.2020 6309/6316 Вижва – Хотислав – Вижва з 16.03.2020 856/855 Гомель – Сновськ – Гомель з 21.03.2020 Обмежено маршрут 6315/6310 Ковель – Хотислав – Ковель обмежено по станції Заболоття на дільниці Заболоття – Хотислав – Заболоття курсування відмінено з 16.03.2020 6389/6390 Сарни – Горинь – Здолбунів обмежено по станції Удрицьк на дільниці Удрицьк – Горинь – Удрицьк курсування відмінено; з 16.03.2020 6341/6342, №6343/6344 Брест – Заболоття – Брест обмежено по станції Хотислав на дільниці Хотислав – Заболоття – Хотислав курсування відмінено; з 16.03.2020 6217/6218 Барановичі – Удрицьк – Барановичі обмежено по станції Горинь на дільниці Горинь – Удрицьк – Горинь курсування відмінено. з 16.03.2020 6851/6852 Чернігів – Йолча – Чернігів по суботах обмежено по станції Неданчичі на дільниці Неданчичі – Йолча – Неданчичі курсування відмінено. з 21.03.2020

Через державний кордон між Україною та Республікою Польща Обмежено маршрут 6103/6104, 6105/6106, 6107/6108, 6113/6114 Львів – Держкордон – Львів обмежено по станції Мостиська-2 на дільниці Мостиська-2 – Держкордон – Мостиська-2 курсування відмінено. з 16.03.2020

Через державний кордон між Україною та Республікою Молдова Відмінені поїзди 6202/6201, 6204/6203 Рені – Етулія – Рені з 16.03.2020 841/842 Кишинів – Одеса – Кишинів з 20.03.2020 966/965 Чернівці – Ларга – Чернівці із Чернівців з 13.03.2020 із Ларги з 17.03.2020 968/967 Чернівці – Сокиряни – Чернівці з 16.03.2020.

Нагадаємо, Укрзалізниця пообіцяла повернути повну вартість квитків на скасовані міжнародні рейси.

Як повідомлялося, з 15 березня Україна обмежила пасажирське залізничне сполучення з Польщею.