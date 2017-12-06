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    Економіка та фінанси

    «Укрзалізниця» скасує 10 поїздів, які не користуються популярністю

    На заміну скасованим маршрутам представлено альтернативні поїзди
    ПАТ «Укрзалізниця» скасує курсування 10 поїздів. Про це повідомив в. о. голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов, передає «Слово і діло». «Щодо чинних напрямків ми провели оптимізацію графіка. Ми скасовуємо деякі потяги, які не користувалися популярністю. Замість скасованих потягів ми пропонуємо
    • Сьогодні, 14:20
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    Фото з відкритих джерел

    На заміну скасованим маршрутам представлено альтернативні поїзди

    ПАТ «Укрзалізниця» скасує курсування 10 поїздів. Про це повідомив в. о. голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов, передає «Слово і діло».

    «Щодо чинних напрямків ми провели оптимізацію графіка. Ми скасовуємо деякі потяги, які не користувалися популярністю. Замість скасованих потягів ми пропонуємо альтернативний варіант проїзду пасажирів», - сказав Кравцов.

    У зв'язку з призначенням нових маршрутів «Укрзалізниця» скасує такі поїзди:

    №767/768 Київ - Луцьк (замість нього курсуватиме альтернативний поїзд № 98/97 Київ - Ковель);

    №757/758 Київ - Могилів-Подільський (альтернативний поїзд № 341/342, 47/48 Москва - Кишинів);

    №327/328 Суми - Зернове (замість цього потягу пасажири можуть користуватися поїздами з пересадкою на станції Конотоп);

    №686/685 Одеса - Ізмаїл (альтернативний поїзд № 146/145 Київ - Ізмаїл);

    №409/410 Харків - Лисичанськ (альтернативні поїзди №609/610 Харків - Лисичанськ, №46/45 Ужгород - Лисичанськ);

    №221/222 Київ, Житомир - Білгород-Дністровський річний (альтернативний маршрут №248/247 Одеса - Київ, Житомир);

    №127/128 Харків - Бахмут (альтернативний поїзд №96/95 Маріуполь - Бахмут);

    №793/794 Харків - станція Імені Тараса Шевченка на Черкащині (альтернативний поїзд №127/128 Харків - Ковель);

    №90/89 Жмеринка - Москва (встановлюється курсування причіпних вагонів Жмеринка - Москва в складі поїзда № 56/55 Хмельницький - Москва).

    Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» призначила 12 додаткових поїздів на новорічні свята і Різдво.

     

    Укрзалізниця
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