Уряд працює, щоб у 2021 році Україна отримала значно більше доз вакцин, ніж заплановано, – Шмигаль

Додатково буде створено спеціальний фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини та доплати лікарям -

Додатково буде створено спеціальний фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини та доплати лікарям - Шмигаль

«Україна матиме достатньо ресурсу для закупівлі вакцин проти Covid-19» – прем’єр-міністр

Уряд та Офіс президента «активно працюють», щоб у 2021 році Україна гарантовано мала значно більшу кількість вакцин, окрім запланованих 8 млн доз у межах глобальної ініціативи Covax, повідомив прем’єр Денис Шмигаль у Facebook.

«Майже 3 млрд грн на ці потреби вже закладено у держбюджеті-2021. Ще додатково буде створено спеціальний фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини та доплати лікарям. Крім того, уряд уже цього року виділив 1,3 млрд грн для МОЗ на вакцини. Це рішення погодив бюджетний комітет Верховної Ради», – написав Шмигаль.

До слова, фінансисти дали прогноз щодо курсу долара на кінець року.

Нагадаємо, 26 грудня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що прогнозоване зростання української економіки у 2021 році має скласти 5%. Станом на 23 грудня загальний фонд державного бюджету виконано на 100%.

Читайте також: